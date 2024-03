Andrés Carevic ve potencial para sacar adelante a los camoteros

León, Guanajuato.-Andrés Carevic ha tomado una auténtica papa caliente como lo es Puebla y para muestra, otra derrota más para la escuadra de la Angelópolis en su visita al conjunto esmeralda, producto de errores propios.

“Son pocos días de trabajo, pero valoro el gran esfuerzo, venir a jugar en León era algo difícil, por lapsos tuvimos buen juego, creo que cometimos errores muy simples que fueron contundentes al marcador, pero hay que seguir trabajando y agradecido con los jugadores por el gran esfuerzo que han hecho”, apuntó el timonel de La Franja.

De lo perdido a lo encontrado, Carevic destacó que “en poco tiempo creo que los jugadores plasmaron un poco el plan, tuvimos lapsos buenos, eso lo reitero, pero hay que mejorar el enfoque para tener menos errores, se que lo lograremos, así que valoro el gran esfuerzo y en ese último lapso estuvimos ahí presionando y tratando de acercarnos al arco rival, eso es lo que queremos, darlo todo en cada partido”.

Pese a que los camoteros ya lucen muy rezagados en el Clausura 2024, el estratega no tira la toalla y confía en que se pueden rescatar puntos valiosos hacia la recta final del torneo.

“No podemos ir más allá, hay que pensar juego a juego, nuevamente ahora buscaremos preparar el partido contra Juárez y no pensar más allá, la idea es sacar la mayor cantidad de puntos posibles y no pensar en lo que viene, hay que trabajar a marchas forzadas”.

En este mismo sentido, Carevic dejó en claro que su nómina quizás no es de las más rimbombantes en la Liga MX, sin embargo, la consideró como “competitiva y me parece que de torneos atrás se vienen demostrando, es cierto, no conocemos tan profundo a todos, el trabajo diario es lo que nos irá dando para lograr eso, pero tenemos potencial, de eso no tengo ni una sola duda”.