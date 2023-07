Francisco González celebra su segundo lugar en Medio Maratón CDMX 2023

De llegar a la capital del país considerado como un corredor desconocido, el guanajuatense Francisco González Llamas escribió su nombre en la historia del Medio Maratón de la Ciudad de México al conseguir el segundo lugar en una prueba en la que participaron cerca de 30 mil personas.

Originario de Guanajuato capital, “Llamitas” como cariñosamente le llaman en las pistas y en las competencias, demostró su valía al codearse al tú por tú con algunos de los mejores corredores del país, además de una correosa legión de atletas keniatas, sobre todos ellos se sobrepuso para lograr cruzar la meta como segundo lugar absoluto.

Francisco González cumplió con la Media Maratón CDMX 2023 registrando marca de 1 hora 6 minutos 13 segundos. El primer lugar fue para el tlaxcalteca Jesús Nava con tiempo de 1:05:58, mientras el poblano Everardo Moreno terminó tercero, apenas a cuatro segundos de diferencia del “guanajua”.

“Ha sido una carrera muy importante para mí, tengo poco más de un año que llevo entrenando pruebas de fondo, los medios maratones y lograr un segundo lugar en la Ciudad de México es muy importante, fue toda una aventura. Corrí junto a grandes compañeros, muy fuertes y no se diga los africanos, siempre aprietan y son muy duros”, comentó Francisco González en charla para El Sol de León.

Para el integrante del Club Atlético San Miguel, el podio en CDMX resulta especial ya que por poco queda sin registro, además de que parte del comité organizador no lo conocía ni lo identificada como corredor de élite. Ahora después de su logro, su nombre quedó grabado en la historia del evento.

“Por poco quedaba fuera de la carrera, me decían que ya no había registros, pero al final sí me pude inscribir. Mi intención desde un principio era ganar, lograr el primer lugar, demostrarme de lo que soy capaz, lástima que no se pudo dar el triunfo, pero el segundo lugar es especial porque allá no me conocían, no sabían quién era, de hecho no me tenían entre la lista de corredores elite”, resaltó “Llamitas”.

Después de subir al podio y lucir su medalla en una ceremonia que se realizó a los pies de la Columna del Ángel de la Independencia, ahora el corredor “guana” tiene en el mapa otro 21k en Jalisco. Resaltar que otro fondista de la entidad que se ubicó entre el top 10 fue Fernando Cervantes.

En lo que respecta al podio femenil, este fue encabezado por Adela Honorato (1:15:16), seguida por Citlali Cristian Moscote (1:16:00) y Vianey de la Rosa Rojas (1:17:46).

CORREN LEONESES EN CDMX

Siendo un certamen pedestre que reúne a 30 mil runners, entre los presentes hubo la presencia de múltiples grupos y clubes de atletismo de León. Entre los que se aventuraron a la CDMX fueron 22 integrantes del Run Club Daniel Vargas, mientras que de Los Salvajes de Gualberto Vargas tuvieron a 6 miembros. Otra agrupación fue Villanueva Team con cinco atletas, mientras Chaparros Team asistió con tres.

21k Varonil

1 Jesús Nava 1:05:58

2 Francisco González 1:06:13

3 Everaldo Moreno 1:06:17

21k Femenil

1 Adela Honorato 1:15:16

2 Citlali Cristian Moscote 1:16:00

3 Vianey de la Rosa Rojas 1:17:46