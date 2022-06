Flechazo entre Paiva y La Fiera en el inicio de la pretemporada

Renato Paiva se dijo satisfecho por lo que pudo observar del plantel esmeralda durante el primer ensayo rumbo al Apertura 2022 de la Liga MX.

“Las sensaciones fueron buenísimas, es normal que después del primer partido, después de las primeras semanas de entrenamiento, los jugadores van cayendo de nivel físico, pero ha sido una gran respuesta de los chicos, hay algunas cosas que estamos trabajando que ya se ven y eso me dejó muy contento y que vienen a probar lo que yo pensaba de estos jugadores, inteligentes, no necesitas de decirles o trabajar muchas cosas porque ya las están agarrando y como siempre es bueno ganar”, apuntó el portugués.

Deportes Gana León a la U. de G. en el inicio de la era Paiva

El “domador” aseguró que el sello de su escuadra se irá viendo de a poco, en la medida que transcurran más entrenamientos, los compromisos de pretemporada y el grupo vaya completándose.

“Priorizamos contenidos en función del tiempo que tuvimos para trabajarlos, hay que aprovechar lo que nos gusta y trabajar lo que en realidad no nos gusta, ahora no tuvimos el tiempo suficiente para trabajar todos esos contenidos, pero todavía restan semanas para irlos trabajándolos hacia el inicio del campeonato”.

En este mismo sentido, Paiva agregó que “feliz por la primera impresión, claro que a veces hay jugadores de entrenamiento y jugadores de partido, eso pasa siempre, pero en especial observé la voluntad, la dedicación, la ambición y con el cansancio los jugadores seguían buscando lo que nosotros les pedíamos, eso es de mucho valor, estoy muy contento con lo que vi, obvio necesitamos más tiempo para trabajar, que lleguen más jugadores, pero lo que está aquí es fantástico”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Por último, el lusitano comentó que una de sus principales tareas será reavivar el espíritu competitivo y ganador del conjunto felino, incluyendo a los elementos de la cantera y a quienes se les brindará la oportunidad de pelear un lugar en el primer equipo.

“Le he dicho a los chicos que para mí no hay juegos amistosos, hay juegos para ganar y aunque lo más importante en este primer partido era percibir lo que estamos trabajando, la segunda parte con los jóvenes me dejó súper feliz, una respuesta increíble, siempre muy ordenados, muy enfocados, aquí hay mucha calidad y vamos a trabajarla”, aseveró.