Fieras y Rayadas deberán esperar nueva fecha para jugar

Derivado de los hechos violentos suscitados el sábado en el Estadio Corregidora de Querétaro, toda la actividad del futbol mexicano profesional ha sido detenida hasta nuevo aviso, por lo que este lunes el juego entre Las Fieras y Monterrey de la Liga MX Femenil, no podrá realizarse en el Estadio Nou Camp.

En un principio, solo se tenía contemplado posponer los encuentros dominicales en las diferentes ramas, sin embargo, tras las reuniones y la visita que realizó el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, al lugar de los lamentables acontecimientos, se determinó hacer una pausa en el Clausura 2022.

Cabe señalar que el duelo entre León y las campeonas Rayadas estaba pactado a las 19:00 horas. De momento, no existe una fecha tentativa para que este y el resto de los compromisos suspendidos se lleven a cabo, sin embargo, el calendario de la liga rosa todavía tiene algunos recesos por fecha FIFA que bien podrían ser considerados.

Por lo pronto, el equipo verdiblanco que dirige Adrián “El Grande” Martínez se mantendrá trabajando en las instalaciones de La Esmeralda y a espera que se reanuden las acciones.

Después de ocho fechas, León se ubica décimo cuarto de la clasificación con ocho unidades, producto de dos triunfos, igual número de empates y cuatro derrotas. Pese al paso irregular, Las Fieras están a solo tres puntos del octavo lugar que es Pumas, por lo que de esta manera, siguen luchando por meterse a zona de liguilla, instancia a la cual no se clasifican desde el Clausura 2019, cuando todavía eran entrenadas por Everaldo Begines.

Al igual que el León ante Monterrey, otros partidos femeniles que no se alcanzaron a desarrollar fueron el Atlético de San Luis Vs. Puebla, Toluca Vs. Cruz Azul, Guadalajara Vs. FC Juárez, Tigres Vs. Querétaro y Santos Vs. América.

Así pues, deberán pagar justos por pecadores, luego de los reprobables actos que protagonizaron los barristas queretanos y rojinegros, aunque también es cierto que esta medida de detener la jornada servirá para concientizar sobre este cáncer que ya viene carcomiendo al balompié azteca de años atrás.