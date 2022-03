Entrenadora Nancy García resalta el desarrollo del patinaje en León

León, Guanajuato.-- Especialista de patinaje sobre hielo y entrenadora de Donovan Carrillo en Beijing 2022, Nancy García Villareal participó como jueza de la Copa León 2022. Tras su asistencia a la pista leonesa destacó la trascendencia de este espacio para la formación de talento deportivo.

Con más de 100 competidoras, la Copa León abrió con éxito la temporada 2022 de competencias avaladas por la Federación Mexicana de Patinaje Sobre Hielo y Deportes de Invierno, este certamen se llevó a cabo en el Ice Sport Center, espacio que se ubica en una plaza comercial.

“Siempre será importante que haya eventos, son escalones que van superando las niñas, aunque está en un centro comercial, aunque no es la pista más grande, tiene un tamaño óptimo, tener este tipo de instalaciones es necesario para que nuestro deporte siga creciendo y desarrollándose aquí mismo en nuestro país y no tengan que salir las niñas, que no haya fuga de talento” resaltó Nancy García para El Sol de León.

Pese a que México por su ubicación geográfica no cuenta con zonas o áreas heladas de manera natural, en el país hay alrededor de 21 pistas de hielo que son privadas, espacios que deben fortalecerse para el crecimiento del patinaje.

“Debemos trabajar en la infraestructura, tener las pistas de hielo es la base, es necesario, de ahí tener y llevar varios eventos a los diferentes estados para que los niños vean que está al alcance participar, hay que seguir fomentando los eventos, porque, aunque sea un deporte individual impulsa el trabajo en equipo, la convivencia y eso ayuda para que se una más gente a nuestro deporte”, acentuó la coach García.

Sobre la asistencia de las patinadoras en la misma pista donde entrena Carrillo Zuazo expuso “Sin duda motiva, el competir en el mismo escenario donde entrena un gran atleta de verdad inspira a las niñas, en esta pista nacen y se cumplen los sueños”.

Deportes Sin patines Donovan Carrillo previo al inicio del Mundial en Francia

Para la FEMEPASHIDI, el calendario deportivo incluye diversas copas estatales, además de tres competencias nacionales una en mayo a celebrarse en Metepec, luego en septiembre está otra Copa y para noviembre se tiene previsto el Campeonato Nacional.

BEIJING 2022

Tras acudir a los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022 como entrenadora y coreógrafa de Donovan Carrillo, resaltó que la participación de México abre una nueva puerta para nuevas generaciones de patinadores.

“Fue algo muy grande para nosotros como comunidad, fue un trabajo de muchos años, una semillita que se sembró hace muchos años y ver cosechar esos logros es muy grande para nosotros, su ejemplo promueve el deporte y hace que cada vez más niños vean que este deporte en México y que hay forma de desarrollarse en esta disciplina”, concluyó Nancy García.