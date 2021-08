El “Rey Midas” le hace frente al ¡Fuera, Vuce! tras goleada ante León

Parece que en cualquier momento el hilo puede romperse por lo más delgado en el vestidor de las Chivas. El ¡Fuera, Vuce! retumbó en el Akron y el “pastor” del Rebaño dijo sentir impotencia al no poder enderezar la nave rojiblanca.

“Con la gente no me puedo meter, ellos puede opinar lo que quieran y nosotros estamos para lo que nos diga la directiva”, señaló Víctor Manuel Vucetich.

El apodado “Rey Midas” no la está pasando bien con un Guadalajara que no gana en casa y su funcionamiento, ahora contra León, dejó mucho que desear pese a haber tenido un buen arranque de juego.

“Por desgracia tuvimos varias opciones que no aprovechamos, luego recibimos el gol y no hubo reacción, ya en la segunda parte fue un partido malo, tan simple como eso”.

Vucetich no pudo ocultar su malestar al precisar que “siento impotencia porque el equipo no está respondiendo y a consecuencia viene la reacción de la gente, pero a mí lo que me interesa es el funcionamiento y no se está dando, los mismos jugadores se sienten presionados por todo este tipo de reacciones”.

“En este partido buscamos ser agresivos para agradarle a la gente, utilizamos a todos los que venían de selección, fuimos agresivos, pero también Cota tuvo una gran participación y luego es evidente que nos descontrolamos, perdimos la confianza y en consecuencia una serie de equivocaciones que nos costaron muchísimo”, agregó el timonel del chiverío.