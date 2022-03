“El futbol no es la vida, ni la muerte”: Tesillo

Seattle, Washington.-En alusión a lo sucedido el pasado fin de semana en Querétaro, el mensaje de William Tesillo resultó contundente.

“El futbol es pasión, se pierde, se gana o se empata, pero tampoco debe ser la vida o la muerte, la pasión es solo dentro de la cancha, la rivalidad queda ahí y es sana, meramente competitiva y luego para adelante”, manifestó el zaguero central del Club León.

De si a raíz de estos hechos, el futbolista que milita en México ha comenzado a sentir temor por llevar a sus familias a los estadios, el colombiano dijo que “desde que llegué acá siempre he visto a las familias en las tribunas, mi familia ha ido a otras canchas y no ha pasado nada, lo que pedimos es que se tomen las medidas adecuadas porque no es bueno lo que está pasando, estamos tristes, muchas familias sufrieron, nosotros lo vimos por las redes, no me imagino como lo vivió la gente que estuvo en el estadio”.

Y en este mismo sentido, Tesillo aseveró que “cuando estaba en Colombia, claro que quería venir a jugar a México, una liga grande, competitiva, y repito, tengo cuatro años acá y mi familia siempre ha estado en la tribuna, se le ha tratado bien y por eso el deseo de que no vuelva a pasar, queremos llevar al estadio a nuestras familias”.

UN JUEGO INTELIGENTE

La Fiera ya cuenta las horas para enfrentar la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Seattle Sounders, rival que exigirá la mejor versión de la escuadra panza verde, tal y como sucedió en septiembre del año pasado durante la gran final de la Leagues Cup.

“Es una serie a 180 minutos, sin duda un juego complicado, Seattle tiene jugadores de calidad, lo que hemos hecho en nuestra liga queda aparte, acá no hay tres puntos y debemos ser muy inteligentes, todos queremos jugar y con la ilusión de hacer bien las cosas para llevarnos un buen resultado a casa”, indicó el cafetero.