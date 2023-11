Diego Mejía aseguró que a Juárez le faltó estabilidad para cerrar el torneo

León, Gto.- Bravos fue de más a menos en el torneo, perdió estabilidad, sin embargo, su timonel Diego Mejía, se dijo tranquilo y satisfecho por lo que su grupo pudo alcanzar durante ciertos pasajes de la campaña, más allá de la terrible racha con la que cerraron el Apertura 2023 con seis tropiezos consecutivos.

“Por como iniciamos y las expectativas que creamos, es una lástima que no nos haya alcanzado, recuerdo que nos fuimos invictos a Leagues Cup, tuvimos un bache y no pudimos salir, pero que no se nos olvide que esta franquicia está en reestructuración, el plantel es de 19 jugadores, arrancamos la pretemporada con 20 canteranos soñando con quedarse en el primer equipo, no es pretexto, fue mi primera vez como entrenador y logramos poner a este cuadro en un gran nivel, así que lo ideal es buscar el equilibrio porque no podemos pensar que somos un Tigres o hasta un León. Viene sentar una base para ser mejores en los torneos venideros”, apuntó el timonel del FC Juárez.

De lo que fue el último choque ante La Fiera, donde los norteños lo iniciaron ganando, dijo que “fue un partido durísimo, nosotros queríamos romper el récord de puntos de la franquicia, León quería la liguilla, así que un juego muy disputado, creo que fue un buen duelo, mi equipo se entregó y cuando hay una entrega así no hay nada que reprochar, si es cierto que perdimos, pero también ganamos muchas otras cosas como representar lo que somos, nuestra esencia”.

En relación a la triste noche del capitán Alfredo Talavera, quien colaboró en los dos tantos esmeraldas y además se fue expulsado, Mejía apuntó que “Alfredo es un deportista integro y un gran ser humano, convivimos con los errores en el deporte, para nosotros es un pilar importante de la institución, todos los días nos muestra su profesionalismo y si es que está en un bachecito seguro saldrá adelante”.

Finalmente, respecto a su continuidad en el banquillo, aseveró que “seguramente me reuniré con la directiva, platicaremos sobre lo que viene, Juárez creyó en mí cuando yo estaba en Europa estudiando, pero siempre ha existido apoyo total al proceso, creo que soy el segundo técnico mexicano en acabar todo el torneo y veremos, el grupo está unido y sobre esa línea podremos seguir trabajando en caso de seguir”.