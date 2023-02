Destaca Guillermo Almada personalidad de los Tuzos para ganar en León

León, Guanajuato.- Los tres puntos en la “guarida” dejaron complacido al timonel de los Tuzos, Guillermo Almada, quien aceptó que León llegó a ser mejor durante gran parte del compromiso, solo que la personalidad, ganas y disposición de su escuadra, compensaron la falta de posesión de la esférica.

“Un partido duro, complicado, tuvimos que cortar desde otro lugar, León nos complicó mucho en varios minutos, nos faltó tener más la pelota, darle circulación, pero mantuvimos el cero a pesar de que nos tiraron muchos centros. Hay cosas que corregir porque este partido nos deja demasiadas enseñanzas”, dijo Almada.

De lo que ha sido el aporte de Javier “La Chofis” López, autor del tanto con el que Pachuca maniató a León y quien llegó a cuatro dianas en el certamen, el uruguayo señaló que “siempre digo que aplicamos el convencimiento y no lo imponemos, él se convenció de lo que propusimos, es un gran ser humano, contra Necaxa tuvo 17 recuperaciones, no solo da goles, también está aportando desde otro lugar, tiene un talento maravilloso, categoría y lo estamos disfrutando, estuvo golpeado por ciertas circunstancias de su carrera y nos alegra por él, se lo merece”.

Los hidalguenses lideran el torneo, son favoritos para ir por el bicampeonato, pero Almada no echa las campanas al vuelo, reconociendo que “acá lo importante es ganar el partido que viene, esto es de exámenes permanentes, para mí hay un método sencillo de que si juegas mejor que el rival puedes ganar, ahora quizás no fuimos mejores, pero mostramos garra, personalidad y eso lo compensó. A veces se nos olvida que el rival también juega y por eso me voy muy satisfecho por lo que hicimos ahora ante León y ya pensando en lo que será el juego con Chivas”.

A LA ESPERA DEL TRICOLOR

El tema Selección Mexicana es algo que no le roba el sueño a Guillermo Almada, por el contrario, se mostró tranquilo, paciente y enfocado en su actualidad con la escuadra de la Bella Airosa.

“No hay nada, los comentarios ya los hice en su momento, estamos a la espera de la decisión que se tome y seamos nosotros u otro cuerpo técnico siempre se va a apoyar, así que no hay nada más que decir por el momento”, aseveró el sudamericano.