Defensa y nocaut; “Raya” Alarcón busca paquete completo en León

Montserrat Alarcón no solo busca defender por tercera ocasión su cetro de peso átomo de la Asociación Mundial de Boxeo, sino que también desea obtener su primera victoria por la vía del cloroformo.

Y es que en el récord de la campeona se contabilizan hasta 16 triunfos, pero ninguno por nocaut, así que este próximo sábado en el Palenque de León y ante una vieja conocida como lo es Silvia “La Guerrerita” Torres, la oriunda del Estado de México tendrá la encomienda de mostrar todo su poderío arriba del ensogado.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes “Billy” Cruz gana primer oro para Guanajuato en los Panamericanos Junior

“Me ha tocado tirar a algunas de mis rivales, pero siempre se levantan, en la mayoría de mis peleas me tocaron peleadoras fuertes, mi carrera nunca ha sido a modo, me llevan como carne de cañón y siempre les salgo con la sorpresa, por mi tamaño a veces estoy abajo del peso, las rivales si recuperan un poquito más, entonces si pudiera recuperar más peso podría marcar más diferencia, pero el trabajo que hemos hecho es el que nos ha sacado adelante”, dijo Alarcón Raya en charla exclusiva con El Sol de León.

La pupila del ex monarca súper mosca José Luis Bueno tiene bien trazado su camino en el pugilato ya que “mi objetivo es marcar historia, soy la primera mexicana en este peso y ojalá se me abrieran más puertas ya que ahorita no tenemos un promotor, estamos como agentes libres y algo que me caracteriza es que cuando voy a casa ajena doy grandes batallas, por eso estoy segura que la gente de León se va a llevar un buen sabor de boca”.

Alarcón ha ido dos veces a Japón y en ambas ocasiones impuso condiciones, primero en 2017 frente a Nana Yoshikawa y luego en 2019 contra Ayaka Miyao. Su último descalabro se dio en febrero de 2018 ante la regiomontana Arely “La Ametralladora” Muciño, pleito donde cedió el título mosca de la OMB.

Son viejas conocidas

Hasta hace algunos años, Montserrat Alarcón y Silvia Torres realizaban sparring, se conocen de pies a cabeza y por ello mismo es que se puede augurar un gran batalla.

“Llevamos muchos años de conocernos, desde 2007 si no mal recuerdo, un tiempo estuvimos entrenando juntas, pero ahora la historia es diferente, sé que arriba del ring me voy a enfrentar a la mejor peleadora, seguro saldrá a darlo todo, pero ella también se va a encontrar con otra Montserrat muy diferente”.

Para propinarle su tercera derrota a la hermana de “La Guerrera” Ana María Torres, Alarcón dejó en claro que “junto a mi esquina hemos definido una estrategia inteligente, nos hemos preparado por etapas, primero la fortaleza y la rapidez, estos últimos días fueron de sparring y hay que ser muy inteligentes, la verdad que para esta pelea he tenido la mejor preparación de mi carrera ya que Silvia es muy completa y fuerte”.

Su Ficha