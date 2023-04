De Salamanca para el mundo, Kevin Lara participa en Mundial ICU de Porra 2023

Salamanca, Gto.- Del 17 al 22 de Abril, el atleta guanajuatense oriundo de Salamanca, Kevin Lara, se encuentra representando a México dentro de la edición 15 del Campeonato mundial UCI de Grupos de Animación y Porras en Orlando, Florida.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

Kevin Lara de 21 años de edad, forma parte de la Selección Mexicana de Porristas y Grupos de Animación categoría “Coed premier nivel Siete”, la división más alta y más competitiva en este deporte.

En entrevista para el Sol de Salamanca, Kevin Lara comentó, “Siempre fue uno de mis sueños, ser parte de la selección de porristas y representar a mi país, estoy muy orgulloso de estar viviendo esta experiencia, soy seleccionado para la categoría más alta y competitiva de este deporte, estamos prácticamente listos y preparados para enfrentar este reto”

La Selección de México se encuentra conformada por equipos de porra nivel tres, nivel cuatro mixto, nivel cuatro femenil, nivel seis mixto, nivel siete femenil y nivel siete mixto, en esta última participa el atleta salmantino.

El representativo nacional, cuenta con atletas de muchas partes del país, como Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Ciudad Juárez y Guadalajara.

La Federación Mexicana de Porristas y Grupos de Animación seleccionó a los siete grupos de 22 integrantes para representar al país en las distintas categorías

Para ello se lanzó convocatoria a los estados y seleccionar a los mejores a través de eventos nacionales de control.

En la categoría “Coed premier nivel Siete”, participaron dentro de la audición 50 atletas, de los cuales 22 fueron elegidos, entre los cuales se encuentra Kevín Lara.

Actualmente, Kevin Lara, forma parte del equipo Héroes All Star de la Ciudad de México, además ha sido parte de la Selección de Guanajuato que obtuvo medalla de bronce dentro de la categoría mixta nivel cuatro del abierto internacional de Capital Cheer Medellín, Colombia 2022.

En el estado de Guanajuato ha sido parte de equipos como Dragones All Star, Premir Sport y Ultimate Training Center.

Deportes Surge oportunidad para Héctor “Cyborg” López en preliminar de Budo Sento

A nivel nacional, ha sido bicampeón individual de gimnasia dentro de la Cup Tour Mazatlán, además de participar en competencias como C&D en Puerto Vallarta, Xplosive en Aguascalientes y muchos eventos más alrededor del país.

En el 2017 y 2029 nominado a mejor gimnasta nacional de acuerdo a ranking de posiciones de lo mejor del Campeonato Internacional The Magical Championship Of The World Gran Nacional C&C y lo más destacado de los nacionales Copbrands.

Así también en el 2019, nominado a talento joven deportivo de la ciudad de Salamanca por la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) y seleccionado en 2020 por el equipo multicampeón mundial California All Stars Smoed.

El atleta salmantino Kevín Lara practica este deporte desde que tenía 11 años de edad, “Empecé en este deporte gracias a mi hermano mayor que me invitó un día a entrenar con unos amigos y desde ahí empezó esta meta, ser parte de la selección de porristas y representar a mi país”.