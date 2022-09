Cumple Campeonato de Medio Fondo cómo semillero de talento deporte [VIDEO]

León, Guanajuato.- Atletas juveniles de Guanajuato se encontraron en la pista para desarrollar el Campeonato Juvenil de Medio Fondo, evento organizado en el marco de la edición 72 de la Maratón León 2022.

Este certamen contó con la participación de más de un centenar de corredores de categorías sub 16, sub 18, sub 20 y juvenil élite. El escenario que albergó las pruebas fue la pista Sabino Rodríguez en la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En cada categoría se disputaron los eventos de 800, 1500, 3 mil y 5 mil metros planos. Por el óvalo de tartán compitieron más de 100 atletas en su mayoría de Guanajuato por lo que hubo asistencia de representantes de León, Victoria, San Miguel de Allende, Pénjamo, San Luis de la Paz, entre otros municipios.

Dando aval al certamen se tuvo la presencia de Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo quien resaltó este evento como semillero de talento.

"Es importante reactivar el deporte, venimos saliendo de una situación delicada como fue la pandemia. es un evento promocional, estamos fuera de temporada. Es un campeonato que permite que haya promoción y proyección, esto nos da la certeza de que vamos reactivando el atletismo en México", destacó el titular de la FMAA en charla para El Sol de León.

RESULTADOS

Siendo León la sede la mayoría de los atletas participantes fueron locales por lo que hubo un dominio por parte de los selectivos guanajuatenses.

Una de las pruebas más emocionantes fueron los 5 mil metros élite juvenil varonil, evento que ganó Óscar López con 15:58.38, quedando apenas una décima de segundo arriba de Víctor González, el tercer lugar fue para José Ortiz de Atlético San Miguel.

Deportes Amargo debut de La Salle Bajío en Liga Abe

En ese mismo evento pero de la rama femenil se dio el triunfo de la leonesa Hannia Martínez con tiempo de 20:37.39, seguida por Sonia González que cronómetro 21:45.14.

En los 1500 m élite, el equipo Promesas Telmex se adueñó del podio femenino teniendo como medallistas a Esmeralda Rico con 5:07.65, luego quedó Paulina Rodríguez registrando 5:08.03 y Karla Villegas con 5:08.26.

Por la prueba masculina, el primer lugar se lo adjudicó Mario López dando crono de 4:06.46, Mario Izaguirre fue segundo con 4:09.77 e Ismael Chía completó la tercia con tiempo de 4:16.33.