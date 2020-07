Cristhian Colunga y Diego Huacuja, futbolistas leoneses se van a Europa

Europa abre sus puertas a un par de futbolistas leoneses que buscan demostrar su valía y hacer carrera en el Viejo Continente, se trata de Cristhian Colunga y Diego Huacuja, dupla que para la próxima temporada pateará el esférico en España.

Ambos iniciaron con León Independiente, franquicia de la Tercera División, ahora conocida Liga TDP, bajo las indicaciones del técnico Jaime Lara, brillaron y llegaron a distintas instituciones de la Liga MX, Cris Colunga a Club León y Diego Huacuja al América.

Otrora compañeros, volverán a compartir vestidor en un equipo de la Tercera División Española, la aventura europea tendrá como punto de partida a la capital de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Toledo.

León tricolor

Colunga Lazalde, se desempeña como mediocampista de contención y ofensivo, en León Independiente estuvo de los 6 a los 12 años, luego pasó a fuerzas básicas de Club León donde su proceso formativo desde la sub 13, sub15, sub 17 y sub 20.

De igual forma ha sido seleccionado nacional, su primera convocatoria fue a los 14 años para sumarse al Tri sub 16, posteriormente llegó a ser considerado para el representativo mexicano sub 18.

“Estoy muy contento que a corta edad se presenten grandes oportunidades, me estoy preparando física, mental y tácticamente para lograr grandes cosas allá. Mis cualidades son ir desde atrás, me gusta atacar, ver todo el campo y pegarle desde fuera del área. Es un sueño cumplido y voy con la intención de lograr algo grande”, comentó para el Sol de León Cristhian Colunga.

Vuela alto

Por su parte, Diego Huacuja fue parte de las Águilas sub 20, en el último semestre se sumó a los entrenamientos con el primer equipo y cuando parecía inminente su debut en Liga MX se suspendió el Clausura 2020.

“Voy con la intención de trascender allá, la idea es aprender todo lo que se pueda, dar todo mi esfuerzo en la cancha y en un futuro poder llegar a una liga mayor. Como cualidades, soy bueno en el juego aéreo, tengo buena técnica de golpeo, me gusta encarar al rival”, señaló Huacuja Martínez.

Con 18 años cada uno, ambos estaban perfilados para debutar en el máximo circuito en el Clausura 2020, pero se dio por terminado ante la contingencia sanitaria de Coronavirus en México, bien dicen que el futbol quita y da, ahora el balompié los favorece con una oportunidad en Europa.

Los dos futbolistas, únicamente esperan la confirmación de fechas en las que deben reportarse a su nuevo club, ya que deben viajar con anticipación para mantenerse en una cuarentena de 15 días, medida sanitaria que ha implementado el gobierno español tras la paulatina reapertura de fronteras y vuelos internacionales luego de la pandemia de Covid-19.

Fichas:

Cristhian Uriel Colunga Lazalde

Nacimiento: 14/06/2001 en León, Guanajuato

Posición: Medio de contención

Ídolo: Ousmane Dembélé

Trayectoria: León Independiente – Tercera División, Club León Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, Selección Mexicana Sub 16 y Sub 18





Diego Huacuja Martínez