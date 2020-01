Concentración máxima en el arco de Transportes Salamanca

León, Guanajuato; 29 de enero del 2020.- Uno de los caudillos más destacados que ha tenido Transportes Salamanca en su campaña en el Torneo de Los Soles es el cancerbero Jahir Camacho, mismo que fue factor clave para no caer en la ida de los cuartos de final ante Chapulineros Leyendas.

Pese al gol de Ricky Sánchez, el portero Camacho se vistió de héroe al atajar dardos envenenados de Luis Delgado, Ismael Valadéz, Mau Romero y ‘Cabeza’ Maz, con esta baraja de arietes, el salmantino sabe que la vuela no será fácil.

Destacar que fue un partido muy peleado, muy complejo, no me considero el héroe como tal porque me hicieron un gol, son muy buenos, tienen mucha llegada, eso me implica una máxima concentración, un error puede llevarnos a la derrota y nosotros no queremos eso, nosotros vamos por el título





Enfrentarse a un equipo plagado de exprofesionales pudiera intimidar a cualquier otro jugador, pero Jahir Camacho no se ‘achica’ ya que reconoce que desconoce la carrera que hicieron los que ahora son sus rivales en Los Soles.

“Sinceramente desconozco quienes son o que hicieron en su mayoría, son muy buenos, hay que reconocerlo, nos dieron un partido muy parejo, pero yo estoy para atajarle a quien sea, no para saber lo que hayan hecho como profesionales o donde jugaron, esto son Los Soles, lo que se hizo en otro lado aquí no importa”, exaltó Jahir Camacho.

Por otro lado, Salamanca demostró que su principal arma “Es el contragolpe, tenemos jugadores muy ágiles, hay compañeros más jóvenes que ellos (Chapulineros), eso nos da mucha más movilidad, así que debemos aprovechar, así se dio nuestro gol con un contragolpe”, finalizó el jugador petrolero.

La vuelta entre Transportes Salamanca y Chapulineros Leyendas está programada para el lunes 3 de febrero, la sede será el Estadio El Molinito, aduana complicada ya que los petroleros no han perdido en casa.