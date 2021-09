Con todo el arsenal disponible León busca la final de la Leagues Cup

León, Guanajuato.- Entre titulares, elementos de banca y jóvenes de la cantera, La Fiera viajó con 24 elementos a Houston, Texas, sede de la semifinal de este miércoles frente a los Pumas por la Leagues Cup.

Y precisamente un hombre que busca ganarse minutos y la confianza del “domador” Ariel Holan es Santiago Ormeño, quien desafortunadamente ha sido afectado por lesiones en sus primeros meses como futbolista esmeralda.

“Evidentemente me gustaría tener más minutos, pero no ha sido así y no me queda de otra más que seguir preparándome para cuando me llegue la oportunidad”, declaró el ex goleador del Puebla.

Ormeño, con apenas 156 minutos en el Apertura 2021, dejó en claro que “físicamente estoy al cien por ciento, listo por si se me requiere, es cierto que cuando llegué tuve una lesión en el tobillo, por ahí otra molestia en la espalda, me parece que las cosas han estado contracorriente, pero ya estamos cada vez mejor y eso es lo que me tranquiliza”.

El también seleccionado peruano reconoció que la competencia interna con tipos como Víctor Dávila y “El Puma” Gigliotti ha sido bastante dura, por ello mismo no baja los brazos y sabe que la chance de mostrarse con León le llegará más temprano que tarde.

“Tanto Dávila como “El Puma” son muy buenos jugadores, ganarse un lugar acá no está nada fácil y todos competimos para aportarle lo mejor al equipo”, aseveró Santiago.

NAVARRO Y RAMIRO LOS AUSENTES

Por estar en su última fase de recuperación, Fernando Navarro y Ramiro González son las únicas bajas que tendrán los verdes para este compromiso, que hace recordar aquella final del Guard1anes 2020, donde el Club León levantó su octavo título.

Cabe destacar que “El Chapo” Montes si fue tomado en cuenta, lo mismo que William Tesillo, Jean Meneses y Ángel Mena, quienes arrastran una agenda apretada al haber estado la semana pasada con sus respectivas selecciones nacionales. Los juveniles que llevó Holan como opción son: Saúl Zamora, Yael Uribe, Oscar Villa, Fidel Ambriz y Jesse Zamudio, aunque estos últimos dos ya forman parte de la nómina del primer equipo.