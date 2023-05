Complicado panorama para los Bravos en su visita a Laredo

León, Guanajuato.- Los Bravos de León visitan de martes a jueves a los Tecolotes de los 2 Laredos con la imperiosa necesidad de empezar a sacar triunfos y es que la novena manejada por el dominicano Orlando Merced no solo es sotanera de la Zona Sur, sino que además posee el peor récord de toda la Liga Mexicana de Beisbol con 9-18.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Recién contra los Guerreros de Oaxaca, la tropa cuerera registró su tercera barrida de la temporada, recordando que Leones de Yucatán y Diablos Rojos del México, también le habían hecho ver su suerte con anterioridad. Por el contrario, la escuadra leonesa solo ha podido salir airosa en sus choques ante El Águila de Veracruz y Tigres de Quintana Roo.

Pero la misión en casa del equipo binacional pinta compleja, tomando en cuenta que los Tecolotes arriban encendidos al ser terceros de la Zona Norte, han ganado 16 y perdido solo nueve, ubicándose a solo un juego de los líderes Toros de Tijuana.

Deportes Mieleras queda contra la pared en la serie final de la LMBPF

La gerencia de los Bravos ha buscado la manera de recomponer la forma y uno de los ajustes fue la designación de Merced como manager, en sustitución de Luis Mauricio Suárez, sin embargo, el cambió de timón no ha dado resultados, como tampoco la gran cantidad de movimientos que se han dado en el roster. Se fueron toleteros como Jairo Pérez, Xavier Batista y Joey Terdoslavich, a su vez llegaron Alejandro Mejía y Justin Byrd procedentes de los Pericos de Puebla y Oaxaca, respectivamente y con quienes no ha pasado nada, igualmente desfilaron lanzadores con más pena que gloria como Jheyson Manzueta, Francis Martes y Jeff Kinley, pero las incorporaciones de Andy Otero, Thomas Dorminy y Ulises Joaquín, no han hecho la diferencia.

Es cierto, la región sureña está tan endeble que, con hilar algunos buenos resultados, la escuadra leonesa puede dar un tremendo salto y volver a pelear por meterse a zona de playoffs, el problema es que no se ve por donde pueda venir la reacción. En el plano colectivo, los del Bajío son doceavos en bateo con .266, mejor que algunos de sus rivales directos como Leones, Tigres, Olmecas y Piratas, aunque su pitcheo luce por suelos, el más flojo del Sur con un promedio de 5.98, solo mejor que Mariachis de Guadalajara y Saraperos de Saltillo, quienes integran la Zona Norte.

Así que los Bravos no buscan quien se las haga, sino quien se las pague y los Tecolotes representan una autentica prueba de fuego. En esta serie la rotación incluirá al panameño Otero (1-1, 8.10 ERA), Arturo Reyes (1-1, 3.24 ERA) y Grant Towsend (1-0, 2.61 ERA).

La Serie

Liga Mexicana de Beisbol

Temporada 2023

Bravos de León Vs. Tecolotes de los 2 Laredos

Fecha: 23 al 25 de Mayo

Hora: 19:30

Lugar: Parque La Junta y Uni-Trade Stadium