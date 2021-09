‘Chimenea’ Núñez anhela despedirse en el Maratón León

León, Guanajuato-José ‘Chimenea’ Núñez, personaje de leyenda en el atletismo leonés parece que será el gran ausente en la 41 Maratón León, certamen al que le gustaría participar, pese a que implicaría poner en riesgo su propia vida.

El corredor octogenario es consciente de que no recibió invitación para la máxima justa pedestre de León ya que los organizadores temen que ponga en riesgo su propia vida, a esos señalamientos ‘Chimenea’ responde no sentir temor.

“Yo estoy dispuesto a eso, a que me dé un ataque, cada que entreno me encomiendo a Dios, si me lleva que sea corriendo, que sea en una pista, ahí está mi vida, prefiero irme corriendo que en una cama”, comentó José Núñez para El Sol de León.

Próximo a cumplir 90 años, el propio ‘Chimenea’ reconoce que no cuenta con la condición física de antaño, pero su vida fueron las carreras y trotando es como anhela poner punto final a su longeva trayectoria, entre sus deseos está despedirse en la 41 Maratón León.

“Ojalá que corra, está un poco difícil porque ya no aguanto como antes, ya no puedo correr bien, pero espero correr por lo menos cinco kilómetros, para despedirme, yo quisiera que sean los últimos para cruzar una meta más, todo se acaba, yo quisiera que me dejaran correr”, agregó el legendario ‘Chimenea’.

Señalando sus medallas, fotos y diplomas agregó “Si me voy aquí se queda todo esto, tengo tantas cosas, todo fue muy bonito, corrí en muchos lugares de México y en el extranjero”.

FIESTA LEONESA

Amante de los eventos pedestres, aplaudió la confirmación para la celebración presencial de la Maratón León, evento que rescata a la juventud y que promueve la salud por medio del ejercicio físico.

“Me dio mucho gusto que hagan el Maratón (León), que siga la juventud, los muchachos que salgan de vicios, correr es una vida muy bonita, que compitan. El Maratón es una cosa grandísima, es una cosa que le da fuerza y vida al cuerpo, te da entereza y pone a prueba la voluntad de uno”, concluyó ‘Chimenea’ Núñez.

José Núñez inició en el mundo del atletismo después de los 20 años, ahora luego de 68 años de trayectoria medallas de todos los colores y tamaños adornan toda una habitación de su domicilio en la colonia Chapalita, preseas que dan testimonio de toda una vida corriendo eventos en distintas distancias y en diversos puntos del país y el extranjero.

Si no llega a correr la Maratón León, el ‘Chimenea’ tiene la mente puesta en la Carrera de Los Barrios de 2022.