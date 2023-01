Celebra Rommel Pacheco que León sea Capital Americana del Deporte

León, Guanajuato.- León se encuentra listo para albergar un gran número de eventos deportivos a lo largo del año, esto con motivo de su reciente nombramiento como Capital Americana del Deporte.

De visita en la capital del calzado, el exclavadista olímpico y actualmente legislador, el yucateco Rommel Pacheco, sostuvo una reunión con autoridades deportivas y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, esto con el objetivo de detallar y promocionar las diferentes justas nacionales e internacionales que se llevarán a cabo.

“Lo he dicho muchas veces, primero como deportista y ahora que me toca ser legislador, el deporte no es un gasto, es una inversión, ayuda a prevenir, es una valiosa herramienta de prevención en el tema de salud, es más barato a través del deporte prevenir una vez que ya está la enfermedad como diabetes u obesidad o en el tema de seguridad es igual, es mejor ver a los jóvenes, a los adultos, en una cancha de futbol, de basquetbol, beisbol y hasta de clavados porque no, a que estén metidos en vicios o en donde no debe ser”, dijo Pacheco a través de un video publicado en redes sociales del municipio.

Estoy con mi amigo @Rommel_Pacheco para compartirles que #León🦁 es la Capital Americana del Deporte 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ e invitarlos a todos los eventos que tendremos en nuestra ciudad para vivir juntos la emoción del deporte ¡Los esperamos🙌🏻! pic.twitter.com/0vKt93DWIR — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) January 5, 2023

Asimismo, el cinco veces medallista de oro de Juegos Panamericanos invitó a la población leonesa para que “vaya a estos eventos, dicen que de la vista nace el amor y si tú vas a un evento que no conocías, en mi caso de niño fui a un evento de clavados y me propuse que quería ser como ellos, así que al acercarnos más a estos eventos y deportes generamos inspiración en los niños y jóvenes”.

Hay que recordar que en marzo regresará el Rally Guanajuato México WRC, también se tiene amarrado el selectivo nacional de atletismo rumbo a Juegos Centroamericanos y del Caribe y por confirmar se encuentran el Mundial de Voleibol Sub-21, el Panamericano, al igual que el Nacional Infantil y Juvenil de la misma especialidad, así como un certamen continental de basquetbol, entre otros más.

Finalmente, Gutiérrez Campos precisó que “es importante seguirle apostando al deporte y en León tendremos muchos eventos en este 2023, verán el deporte hasta en la sopa”.