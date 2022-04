Catar 2022 ilusiona a Mena, Ormeño quiere aportar más con Perú

León, Gto.- Ecuador ya conoce a sus rivales para Catar 2022 y en el cubil verdiblanco, Ángel Mena se dice ilusionado por jugar con su país la Copa Mundial, aunque para ello debe mantenerse en un alto nivel con Club León y así figurar en la convocatoria final de La Tri.

Tras finalizar las eliminatorias sudamericanas y lograr el boleto mundialista, Ángel Mena reportó a los entrenamientos con Club León, desde el Bajío el futbolista se ilusiona con la justa en Catar.

“Es algo único, muchos jugadores sueñan con tener esa personalidad, como ecuatoriano estoy orgulloso de que le toque a uno, ahora hay que enfocarse acá (León), prepararse bien, tratar de mantener un nivel muy alto para tener la posibilidad de estar allá (Catar 2022)”, resaltó Mena.

Para la máxima fiesta del futbol, Ecuador comparte el Grupo A ante el anfitrión Catar, Estados Unidos y un sinodal europeo pendiente a definirse. Sobre los rivales, Mena no desestima a nadie.

“El hecho de estar en el Mundial, creo que todas las selecciones son potencia, son muy fuertes, independientemente de las selecciones que nos ha tocado ahora, todos tenemos un mismo fin que es acceder a la siguiente fase, ya llegará el momento, por lo pronto hay que pensar en León”, resaltó el ‘Ángel del Gol’.

PUNTAL

Pese a ser figura con el representativo ecuatoriano, Mena reconoce que no tiene asegurado su lugar en la convocatoria mundialista, para ello debe brillar con La Fiera, equipo en el que ha destacado en las últimas campañas.

“Para mí han sido años de bastante satisfacción acá en León, tengo un presente muy bueno, seguiré esforzándome, trato siempre de dar lo mejor, en el aspecto individual también tengo metas”, añadió Ángel Mena.

SUEÑO INCA

Santiago Ormeño, es otro elemento esmeralda que sueña con la posibilidad de jugar a fin de año en las novedosas canchas cataríes, aunque para ello primero Perú debe superar el repechaje ante un rival asiático.

Fotos: Cortesía | Selección de Perú y Conmebol

“He disfrutado mucho este proceso, tal vez no completo pero lo que me ha tocado ir de eliminatorias, ahora conseguir este medio boleto porque aún no tenemos nada, nada más es el repechaje, pero contento y motivado por conseguir esa tan ansiada clasificación”, exaltó Ormeño.

El atacante figuró en las convocatorias del estratega Ricardo Gareca en la parte final de las eliminatorias sudamericanas, pese a no jugar, Ormeño piensa en aportar más al representativo inca.

“Soy un poco nuevo en la selección, en general mis compañeros tienen más tiempo en la selección. Creo que me he adaptado muy bien, tal vez me gustaría haber hecho ya un gol, pero voy poco a poco, tengo fe de que voy a poder aportar mucho más”, agregó Santi Ormeño.

Para llegar a Catar 2022, Perú enfrenta la repesca ante un rival asiático, Emiratos Árabes Unidos y Australia son los dos equipos que se disputan el medio boleto. La escuadra que supere la eliminatoria entre los representantes de la AFC y Conmebol se ubicará en el sector D junto a Francia, Dinamarca y Túnez.