¡Brillarán en la pista! León recibe selectivo estatal de atletismo

Rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2022, el atletismo guanajuatense alista a sus mejores prospectos para participar en el selectivo estatal a celebrarse en León.

La fase 1 del estatal está programada para celebrarse en León del 21 al 23 de enero en las instalaciones del Macrocentro León 1, de este primer certamen se realizará un filtro, lo atletas con mejores registros acudirán a una segunda fase para el 12 y 13 de febrero con sede por confirmar.

A este certamen se prevé la participación de así 100 deportistas provenientes de todos los rincones de la entidad, entre los municipios de los que se espera acudan con una nutrida delegación son León, Guanajuato, Celaya, San Francisco del Rincón, Silao.

Las categorías participantes en la rama varonil y femenil son sub 16 (2007-2008), sub 18 (2005-2006), sub 20 (2003-2004), sub 23 (2000-2002) y abierta (mayores 1999).

El programa de competencias integra pruebas de campo entre ellas lanzamiento de bala, disco, martillo, jabalina, además del salto de altura, triple, longitud, garrocha y pruebas combinadas como el heptatlón y decatlón.

Por su parte, las pruebas de pista son los 100 metros, 200m, 400m, 600m, 800m. 1500m, 2000m, 3000m, 5000m y 10 mil metros. Abarcando los eventos de velocidad con vallas están los 80 c/v, 100 c/v, 300 c/v, 400 c/v. Otras pruebas serán los 2 mil y 3 mil metros con obstáculos.