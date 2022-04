Benito Guerra satisfecho con su actuación en el Rally de las Naciones

La rotura de motor que sufrió su padre al inicio de la jornada sabatina, dejó bastante condicionado a Benito Guerra Jr. en el Rally de las Naciones que este domingo concluyó en terracerías guanajuatenses.

Sin embargo, otro de los problemas que experimentó el campeón mundial de producción (PWRC) en 2012 fue “encontrar el polvo de Matthew Wilson que se paró a cambiar una llanta y arrancó sin importarle, esa parte la verdad me mató porque me quitó la concentración, entraba el polvo y podía irme para fuera en cuarta velocidad, iba enojado por esa situación y además una pinchadura en Derramadero, justo al empezar fuimos perdiendo presión, no paré, hubiera perdido más tiempo si paraba, pero fue difícil”.

Pese a estas complicaciones, Guerra Latapí se dijo “satisfecho por el tercero absoluto y aparte estuve atrás de dos pilotos de fábrica como Ostberg y Fourmaux, pero contento porque marcamos el ritmo, hicimos diferencia con los otros mexicanos, mostramos velocidad pura y con eso me quedo, representé dignamente a México en este rally”.

Por otra parte, como embajador de la fecha mexicana del WRC, Benito deseó que para el próximo año la prueba que se venía efectuando cada marzo pueda volver a retomarse.

“Ahora con este Rally de las Naciones hemos dado una gran nota a nivel mundial, México debe tener de vuelta su fecha, se cuenta con el apoyo del gobierno, la organización está comprometida y demostrando que estamos calificados para volver en 2023”.

La temporada de Guerra en la categoría de soporte del Mundial de Rallies incluirá seis eventos: Croacia, Estonia, Portugal, Italia, Finlandia y España.