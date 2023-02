Badminstonistas de León inician camino rumbo a Nacionales Conade

Con una delegación de siete jugadores, León tendrá presencia en el Campeonato Estatal de Bádminton, certamen que marca el inicio rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2023.

Iniciando un nuevo ciclo de competencias, la comitiva leonesa está a cargo del entrenador Bernardo Monreal quien junto a sus atletas alista los últimos detalles previos a la eliminatoria estatal. El equipo se conforma por siete integrantes; tres varones y cuatro mujeres que entrenan a tope en la Unidad Deportiva Antonio “Tota” Carbajal.

El Campeonato Estatal de Bádminton se llevará a cabo el próximo 11 de febrero en el municipio de Salamanca. Para este evento se prevé una participación de alrededor de 20 jugadores.

“Hay que reconocer que en el estado se tiene muy poca presencia en bádminton, pero no por ello deja ser una competencia oficial. Vamos con altas expectativas de lograr medallas y la clasificación al prenacional de los Nacionales Conade. El mayor fogueo que pueden tener es participar en los nacionales y jugar ante rivales de otras entidades fuertes”, comentó el entrenador Bernardo Monreal en charla para El Sol de León.

Para esta nueva prueba, el selectivo leonés se integra por Victoria Flores y Ricardo Campos en la categoría sub 19, luego está Edgar Estrada en la sub 17, mientras Regina Campos, Kimberly Muñoz, Renata Ramos y Missael Sánchez acuden por la división sub 15.

En la máxima justa deportiva nacional, Guanajuato ha logrado trascender en esta disciplina ya que en las últimas ediciones se han cosechado múltiples medallas. Justamente en 2022, León aportó un metal para la entidad gracias al trabajo de “Richi” Campos y Edgar Estrada que se hicieron del bronce en dobles varonil.

“Gracias al esfuerzo de los muchachos el bádminton siempre ha entregado medallas, seguimos marcando en cada evento, en 2022 Ricardo Campos y Edgar Estrada se llevaron el bronce. En anteriores ediciones logramos más de cuatro medallas”.

EXPECTATIVAS

De este nuevo equipo, Ricardo Flores y Edgar Estrada son firmes prospectos de medalla, al igual que Kimberly Muñoz y Regina Campos, esta última ya con experiencia internacional luego de participar en el Panamericano Junior celebrado el año pasado en Santo Domingo.

Luego del certamen estatal, el siguiente filtro será un Campeonato Nacional Clasificatorio en el que se otorgarán las plazas definitivas a los Juegos Nacionales CONADE 2023. Para el magno evento se otorgó la sede del bádminton al estado de Morelos.

Selección leonesa de bádminton

Sub-19

Victoria Flores Aranda

Ricardo Campos León

Sub-17

Edgar Abel Estrada Soto

Sub-15