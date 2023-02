Arantxa Chávez quiere conquistar todo desde el trampolín

León, Guanajuato.- Se abre el telón para un nuevo ciclo de competencias en la fosa y la clavadista mexicana Arantxa Chávez reaparece con la firme intención de clasificar a todos los eventos de la temporada 2023: Centroamericanos, Panamericanos y el Mundial FINA son parte de la ruta a seguir.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Como un primer salto, la representante guanajuatense forma parte del selectivo mexicano que competirá en el Campeonato Panam Clasificatorio de Clavados, certamen a celebrarse del 24 al 26 de febrero en el Centro Acuático Impulso.

Esta justa resulta trascendental ya que otorgará plazas para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 por lo que forma parte del ciclo deportivo rumbo a París 2024.

“Es el inicio de la temporada, un año muy cortito para lograr el principal objetivo que son los Juegos Olímpicos (París 2024) y qué mejor que iniciar aquí en León donde siempre entrenamos. Quiero estar en mis terceros Juegos Olímpicos, me gustaría estar presente tanto en sincronizados e individual”, comentó Arantxa Chávez en charla para El Sol de León.

La justa continental que recibe León es parte de la ruta que ha trazado Chávez Muñoz y cuyos principales retos son la participación en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, los Panamericanos de Santiago y el Mundial de la World Aquatics en Fukuoka, Japón.

“El plan que tengo es estar en todos los eventos, Centroamericanos, Panamericanos y el Mundial, sobre todo pienso en los dos últimos porque entregan plazas Olímpicas. Es importante iniciar el año compitiendo, me sirve de parámetro, para ir evaluando y encontrar cosas a mejorar, me siento muy bien”, añadió la clavadista.

CONCENTRADA

Pese al conflicto entre la Federación Mexicana de Natación, la World Aquatics y autoridades de gobierno, “Ara” no se distrae, por el contrario, se enfoca en representar de la mejor manera al país desde la fosa.

“Trato de no involucrarme porque a fin de cuentas es un conflicto político, no puedo aportar mucho, lo mejor que puedo aportar es desde la alberca, compitiendo y dando lo mejor por el país. Trato de que no me afecte tanto la incertidumbre, mientras haya competencias yo me presento, lo demás son cosas externas”, concluyó la participante Olímpica en Londres 2012 y Tokio 2020.

Especialista en la prueba de trampolín, Arantxa Chávez entrena en Guanajuato desde 2020, en los clavados sincronizados tiene como compañera a Paola Pineda.

CLASIFICATORIO PANAM

En lo que respecta al Campeonato Panam, para este viernes están programadas las pruebas de trampolín 1 metro varonil y plataforma femenil. Para el día 25 se desarrollarán el trampolín 1m femenil y 3m varonil. Finalmente, el domingo dan cerrojazo el trampolín 3 m femenino y la plataforma masculina.

Durante los tres días, las preliminares se realizarán entre las 10:00 a las 14:00 horas, mientras las finales se desarrollarán de las 14:30 a las 17:00 horas. En este certamen participan 10 naciones, entre ellas Canadá, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, Cuba, Jamaica, Guatemala, República Dominicana y México.

Campeonato Panam Clasificatorio de Clavados León 2023