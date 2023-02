Antonio Ferrera listo para bordar un nuevo faenón en La Luz

León, Guanajuato.- Desde la primera ocasión que Antonio Ferrera pisó el coso La Luz de León supo que en ese ruedo había una conexión especial entre su manera de interpretar el toreo y el sentimiento de la afición.

El español ha vivido tardes memorables en la capital del cuero y calzado, una de esas en el serial de 2019, donde cortó orejas y rabo a su astado de regalo de la ganadería de Begoña, mientras que un año más tarde, se consagró con el Trofeo San Sebastián Mártir que se otorga al triunfador de la corrida de aniversario.

“Vengo con mucha ilusión, una feria en la que siempre hemos tenido un sentimiento y una conexión bastante especial, he vivido tardes inolvidables y uno vuelve con una ilusión tremenda, con una motivación y compromiso en grande para con toda esta afición tan linda y que desde la primera vez que llegué acá nos ha recibido de tan cariñosa forma”, apuntó el ibérico en charla exclusiva con El Sol de León.

Tres puertas grandes en Las Ventas de Madrid, muchas más en Pamplona y Sevilla, sin embargo, su paso por México ha sido un parteaguas en su trayectoria, y para muestra, las seis oportunidades en que salió a hombros de La Monumental de la capital del país.

“Este país significa muchísimo, ha sido un antes y un después en mi carrera, el proceso que he tenido en Europa, en otros sitios de Sudamérica, pero cuando me sumergí en la tauromaquia de México fue algo mágico, me descubrió muchos sentimientos, diferentes maneras de transmitir e interpretar el toreo, de sentir y todo eso en comunión con los sentimientos del público mexicano a uno como torero lo motiva a seguir adelante”.

Para el oriundo de Buñola, provincia de Baleares, la afición azteca “todavía goza de una libertad en sus sentimientos, en la pasión y en la manera de transmitir, eso como artista uno lo palpa. Creo que esa libertad es maravillosa porque no hay ninguna condición a la hora de percibir los sentimientos, simplemente es la entrega, el corazón, el alma y uno como torero, cuando todo va en esa sintonía, simplemente vive momentos inolvidables”.

EXPERIENCIA Y JUVENTUD

En la quinta y penúltima corrida ferial del próximo sábado, Antonio Ferrera compartirá cartel con dos futuras figuras de la fiesta brava, caso de los hidrocálidos José María Hermosillo y el matador de dinastía Fermín Espinosa “Armillita IV”.

Y aunque pareciera que el primera espada lleva el peso específico del festejo, el europeo le dio su valía a los alternantes, señalando que “eso es lo bonito del toreo, la fusión de toreros jóvenes con otros que ya hemos andado un camino, eso es una motivación y al final entre toreros siempre crecemos y nos motivamos, todo es sano, es compartir, es una hermandad y eso es fantástico”.

Cabe señalar que Ferrera tuvo los honores de apadrinar a “Chema” Hermosillo nada más y nada menos que en la Plaza de Toros México, esto el 3 de noviembre de 2019, corrida en la cual atestiguó otro aguascalentense como Leo Valadez.

El Evento

Feria Taurina León 2023

Quinta Corrida

Fecha: 18 de Febrero

Hora: 17:00

Lugar: Plaza de Toros La Luz

Cartel: Antonio Ferrera

Fermín Espinosa “Armillita IV”

José María Hermosillo

Toros: 6 Fernando de la Mora 6

Su Ficha

Nombre: Antonio Ferrera

Lugar de Origen: Buñol, España

Fecha de Nacimiento: 19 de Febrero de 1978

Edad: 44 Años

Fecha de Debut: 5 de Febrero de 1995 (Zaragoza, España)

Fecha de Alternativa: 2 de Marzo de 1997 (Badajoz, España)

Fecha de Confirmación: 29 de Marzo de 1999 (Madrid, España)