Annia Cillóniz va por Latinoamérica en el Rally de las Naciones

León, Gto.- El Rally de las Naciones a efectuarse del 23 al 25 de febrero en terracerías guanajuatenses tiene una nueva tripulación confirmada, se trata de la piloto peruana Annia Cillóniz y su segundo a bordo, el argentino Leonardo Suaya.

La inca viene de un 2023 de ensueño y en el que pudo realizar un programa de seis competencias al volante de un Ford Fiesta Rally3 de la categoría junior del Trofeo Europeo de Rallies (ERT), esto como producto de haber ganado hace dos años el programa denominado FIA Rally Star.

“Las finales del Rally Star me hicieron sentir orgullosa de mí misma, me dieron la oportunidad de creer en mis sueños y seguir creciendo, fue el comienzo de una nueva aventura con muchas cosas que aprender, así que en definitiva ha sido el mejor programa que he visto y mi misión es ser la mejor para las mujeres. Sueño con estar en la cima del mundo del automovilismo”, manifestó en su momento Cillóniz en entrevista para la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

Los primeros rallies internacionales para la sudamericana los hizo acompañada por la navegante española Esther Gutiérrez, participando en las fechas de San Marino, Austria, Eslovenia, Estonia, España y Alemania. Sus mejores resultados fueron los octavos lugares de la clase RC3 en caminos germanos, catalanes y eslovenos, levantándose así de dos desafortunados abandonos por accidente en tierras sanmarinenses y austriacas.

Cabe destacar que, previo a lanzarse a la aventura europea, Cillóniz se probó en algunos seriales nacionales de su país, consiguiendo un segundo lugar en la edición 2020 del Rally Playas con un Kia Cerato de la clase S2000, llevando de copiloto a su paisana Lilian Rojas.

Annia Cillóniz es la cuarta invitada de este Rally de las Naciones uniéndose al potosino Ricardo Cordero, el sueco Dennis Radstrom, así como al francés y campeón del WRC en 1994, Didier Auriol.

En Números

2022 Temporada en que Annia Cillóniz ganó el programa FIA Rally Star

6 Rallies el año pasado para la peruana al volante del Ford Fiesta Rally3

25 Años para la piloto nacida en la capital inca y de familia automovilística