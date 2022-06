Ángel Camacho va por medalla al Mundial de Paranatación

Considerado como uno de los prospectos más destacados en la paranatación mexicana, el leonés Ángel de Jesús Camacho alista su participación en el Campeonato Mundial de la especialidad a celebrarse en Portugal. A dicho certamen acude con la intención de colgarse una presea.

A sus 17 años, Camacho Ramírez ya tiene experiencia en Para Series Mundiales, certamen del que ya ha ganado medallas, pero el máximo logro en su carrera es el bronce que ganó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Pese a esta trayectoria el tritón leonés acude a su primer Mundial de Paranatación.

“Es mi primera competencia Mundial, entonces voy con todo para poder quedarme con alguna medalla, esa es mi mayor motivación, cada prueba la voy a dedicar a mi familia y a Guanajuato”, resaltó Ángel Camacho para El Sol de León.

La máxima justa en la natación adaptada está programada para realizarse del 12 al 18 de junio en Madeira, Portugal. Para esta competición, Ángel Camacho prevé un alto nivel ya que volverá a enfrentarse a algunos competidores de Tokio, además de nuevos participantes.

“En Portugal si duda que voy a confrontar a más de uno de los competidores que estuvieron en Tokio (2020), incluso habrá nuevos participantes. Competiré en seis pruebas, no prometo seis oros, eso será muy difícil, pero si estoy seguro en ganar alguna medalla, no sé de qué color, pero sí quiero traerme por lo menos una”, puntualizó Camacho.

De la justa nipona al mundial lusitano, el guanajuatense reconoce sentirse mucho más fuerte y preparado para pelearle a los mejores del orbe.

“Sin duda me siento mucho más fuerte tanto físicamente como mentalmente, me he estado preparado muy bien, he trabajado mucho en el gimnasio, también las comidas las he cuidado mucho para que esa preparación se vea reflejado en las competencias”, añadió el paranadador.

En la justa nipona, el representante guanajuatense ganó el bronce en la prueba de 50 metros dorso, para Madeira 2022 está inscrito para esa misma prueba además de los 50m pecho, 50m libres, 100m libres, 150m combinado y 200m libres.