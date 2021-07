Abanderan a deportistas guanajuatense rumbo a Juegos Olímpicos

León, Guanajuato.-- La misión Tokio 2020 ha iniciado. Seis de los ocho deportistas guanajuatenses que asistirán a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos fueron abanderados por el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

➡ Todos los atletas mexicanos que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La legión “guanajua” que va a tierras niponas la integran la semifondista Laura Galván, la clavadista Arantxa Chávez, el ciclista de montaña Gerardo Ulloa, el futbolista Roberto Alvarado, además de los para-nadadores Jesús Hernández, Ángel Camacho, Juan José Gutiérrez y Raúl Gutiérrez.

El mundo cambia y en Guanajuato, nos adaptamos para seguir avanzando, por ello los invito a que nos acompañen en la presentación de la actualización de nuestro Programa de Gobierno 2018 - 2024.

Seguimos avanzando con decisión y con #VisiónDeGrandeza🖥🌎🔃https://t.co/3sIFOlRkZX — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) July 7, 2021

Cabe destacar que este es un representativo histórico ya que jamás el deporte de Guanajuato había clasificado a tantos atletas a una justa veraniega.

➡ Dafne Navarro se vislumbra en una final olímpica en Tokio 2020

Durante su discurso, Rodríguez Vallejo alentó a esta delegación a dar el máximo de sus esfuerzos en la pista, en la cancha o en la piscina.

Con muchos aplausos y orgullo reconocemos a nuestros deportistas Grandeza durante esta ceremonia. ¡Vamos con tokio! 🙌🏼⛩ pic.twitter.com/g6Tsitebuw — Comisión de Deporte GTO (@CODEGuanajuato) July 7, 2021

“Ustedes son seres humanos extraordinarios, capaces de alcanzar sus metas y sueños, así que estoy seguro que nos representarán con dignidad y valor, ustedes son la grandeza de Guanajuato y de México porque generan una vibra positiva e inspiradora, tengan por seguro que desde la distancia los vamos a acompañar hacia el triunfo”, expresó el gobernador.

➡ Valeria Ortuño anhela una medalla en Tokio 2020

El lábaro de la entidad fue recibido por Arantxa Chávez, quien desde el trampolín de 3 metros buscará emular la hazaña de Laura Sánchez en Londres 2012, ganadora de la presea de bronce y primera clavadista mexicana en subir al podio en una prueba individual de Juegos Olímpicos.

Son ocho los deportistas guanajuatenses que se unirán a la delegación nacional en @Tokyo2020es.

⛩#Tokio2020+1

¡Mucho éxito a todas y todos! pic.twitter.com/0IaZ0RSu0J — Comisión de Deporte GTO (@CODEGuanajuato) July 7, 2021

Asimismo, “La Gacela” Laura Galván se encargó de realizar vía remota el juramento, toda vez que debido a su programa de entrenamientos no pudo estar presente en el evento.

➡ Noel Alí Chama, el marchista mexicano que busca 'romperla' en Tokio 2020

Marco Gaxiola, titular de la CODE Guanajuato, comentó a través de un video que “llegar a unos olímpicos es un privilegio, en toda la historia poco más de 30 guanajuatenses lo han conseguido, esta será la participación más amplia que tenga el deporte de nuestro estado y mi reconocimiento para ustedes, para sus entrenadores y sus equipos de trabajo”.

⛩ Hoy tenemos el honor de abanderar a la delegación guanajuatense que asistirá a @Tokyo2020es.



Son muestra de la grandeza de Guanajuato. ¡Mucho éxito en sus competencias! pic.twitter.com/VKIpwRdqLh — Comisión de Deporte GTO (@CODEGuanajuato) July 7, 2021

Y para entregar la estafeta y el kit de identidad guanajuatense a esta nueva generación de olímpicos, se dieron cita otras glorias del deporte local como la misma Laura Sánchez, la nadadora Liliana Ibáñez, los ex boxeadores José Luis Zertuche y Samuel Álvarez, el ex voleibolista Jorge Quiñones, el ex maratonista Carlos Cordero, el clavadista Daniel Islas, el pedalista Moisés Aldape, al igual que el ex tirador y actual titular de la COMUDE León, Roberto Elías.

Sigan soñando en grande, porque ustedes ya son triunfadores.



Me da gusto poder ser testigo del Abanderamiento de nuestros Deportistas Guanajuatenses que pondrán en alto el nombre de México rumbo a #Tokyo2020+1, ustedes son ejemplo para que Cada Vez Más jóvenes cumplan sus metas. pic.twitter.com/NELfII63UG — Héctor López S. (@hlsantillana) July 7, 2021

Otras autoridades que acudieron fueron el edil leonés Héctor López Santillana, Hilda Becerra, directora de alto rendimiento de la CODE y Concepción Hernández, presidente del Consejo Directivo de la Comisión Estatal del Deporte.

Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio

Guanajuatenses Clasificados