Un Quijote contemporáneo en voz de Salman Rushdie

Racismo, migración, falsedad y exceso son algunos de los ejes de la novela Quijote, de Salman Rushdie (Bombay, 1947) que es una suerte de reinterpretación de las hazañas escritas por Miguel de Cervantes para trasladarlas al mundo contemporáneo. En específico, al presente caótico de Estados Unidos, donde el escritor vive desde hace décadas.

El Quijote de Rushdie es un hombre moreno, los molinos de viento son las grandes productoras farmacéuticas y empresas trasnacionales y Sancho Panza es en realidad un hijo adoptivo. El escritor asegura no competir no Miguel de Cervantes, no le interesa, pero sí hacer una relectura de sus hazañas literarias para entender la locura del presente.

📖 "El libro me dijo cómo escribirlo, no yo a él... Con Quijote me puse como meta escribir una obra jovial.



¿Puedo escribir como un joven, pero con la sabiduría de una vida entera?" Salman Rushdie en #HayDigitalQuerétaro.

En la charla con la escritora Carmen Boullosa en el marco del Hay Festival Digital, Rushdie afirmó que esta novela es una suerte de collage de libros que leyó cuando joven y sin pensarlo volvieron a su memoria para reescribir la historia de un país capitalista, tecnológicamente avanzado y considerado el primer mundo, pero con deficiencias gigantescas.

“Estaba preocupado de que pudiera estar escribiendo un libro loco, le pedí a mi agente que lo leyera y que me dijera de la manera más honesta sobre él y me dijo que podía tener diferentes opiniones, pero era el libro más divertido que haya escrito. Es un libro que tiene por una parte este homenaje a Cervantes, pero también habla del límite entre la verdad y las mentiras, y cómo a veces somos incapaces de distinguir, tenemos esta ficción o realidad que nos limita de muchas formas.

“El libro es muchos escritos al mismo tiempo. La novela puede tomar diferentes direcciones, un pasaje realista, otro surrealista y tenemos que unirlos todos; esta perspectiva múltiple me permitió crear algo que se parecía el mundo”, describió el autor considerado una de las voces más importantes de la literatura universal.

En una lectura más profunda al evidente homenaje a Cervantes y el juego de humor, Rushdie plantea una crítica severa a la situación política, social y económica de Estados Unidos, un país azotado por las estrategias de gobierno de Donald Trump. Y es inevitable, dijo el autor, referir a esta nación sin mencionar el racismo o la migración.

“Una de las cosas que quería hacer, y te dicen que no hagas, es escribir en contra del momento presente, eso es peligroso, porque te dicen que no tienes perspectiva, no tienes la distancia creativa del material y puedes equivocarte mucho, pero la mención de esto es que cuando lo entiendes capturas el momento, y eso hice”, refirió el también autor de Los versos satánicos y El suelo bajo sus pies.

Rushdie confesó que cuando comenzó su carrera como escritor estaba obsesionado con la ciencia ficción. Ahora, cuando pensaba haber superado el género, éste vuelve para tomarlo por sorpresa para construir esta historia que juega en la cancha del humor y el drama.

