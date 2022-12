Fotoperiodista Pedro Valtierra recibe homenaje en la FIL Guadalajara

GUADALAJARA. Este año Pedro Valtierra cumple 45 años de carrera periodística, tiempo en el que ha comunicado a través de su mirada parte de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de las últimas décadas y, más aún, ha impulsado el trabajo de nuevas generaciones, además de hacer esfuerzos por preservar la memoria visual de México.

Es por estas razones que este domingo, el maestro Valtierra será reconocido con el Homenaje Nacional Cultural Fernando Benítez, durante este último día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.

Valtierra conversó con El Sol de México, el primer periódico que le abrió sus páginas. “Pienso que este reconocimiento es un buen estímulo en estos momentos de crisis general y de tanta violencia contra la prensa. Pero, ahora, yo me digo ‘no hay que creérsela demasiado y seguir trabajando’; yo siempre he dicho que los premios se agradecen, pero éstos también nos ponen en la mira, nos exigen trabajar más”, adfmite quien se suma a los periodistas José Emilio Pacheco y Elena Poniatowska, y los fotoperiodistas Graciela Iturbide y Rogelio Cuéllar, quienes han recibido dicho homenaje.

Cabe mencionar que el trabajo de Valtierra ha recibido distintos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo en 1983 y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 1998.

45 AÑOS DE CAPTURAR LA VIDA

Si bien la relación de Pedro Valtierra con el periodismo y la fotografía se remonta a su infancia en Fresnillo, Zacatecas, donde vendía periódicos; y comenzó a gestarse cuando, después de ser bolero del Estado Mayor Presidencial, se volvió asistente de laboratorio de fotografía del gobierno de Echeverría, no entró formalmente al mundo periodístico hasta que se formó en las filas de este diario, donde comenzó su profesionalización.

"Yo empecé en El Sol de México, en 1977, en un gran momento para ese periódico que es uno de los más importantes del país, que ha contribuido al desarrollo de la fotografía y el periodismo en general. Un día llegué a trabajar y me dijeron ‘tienes una nota de vida cotidiana’. Era primavera, hacía calor y me dijeron 'vete a la calle'. Yo ya sabía cómo era el periódico porque lo veía y entonces me fui a Chapultepec y le tomé una foto a unos niños en una fuente. Creo que me recibieron muy bien, pues no hay cosa más importante para los periodistas que te publiquen en portada y esa foto apareció ahí ", relata el fotógrafo.

Después del periodo en este diario, Valtierra continuó en los periódicos unomásuno y La Jornada, del que fue fundador y jefe de fotografía hasta 1986, cuando creó la agencia y revista Cuartoscuro, de la que aún es director.

“La experiencia ha sido muy significativa porque he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares, personas, circunstancias y momentos. Yo creo que los reporteros y fotorreporteros tenemos la dicha de ver el desarrollo de la vida. Esto para mí ha significado un gran honor, pues me ha hecho ver de cerca la cultura de mi país, de mi gente. Somos testigos privilegiados, aunque muchas veces veamos cosas que duelen. Es nuestra responsabilidad estar ahí, cumplir nuestro objetivo de comunicar”, cuenta el fotorreportero.

Con esta visión, Valtierra a lo largo de su carrera ha cubierto grandes eventos nacionales e internacionales, entre ellos la revolución sandinista de Nicaragua, el terremoto de 1985 en México, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.

ENTRE LO DIGITAL Y LA VIOLENCIA

Sobre el presente del periodismo en México Valtierra piensa en dos cosas: la transición que le tocó vivir de la captura análoga a la digital y el contexto violento contra los periodistas en los últimos tiempos. De lo primero Valtierra piensa que el periodismo ha transformado y complejizado totalmente el periodismo, brindando ventajas, pero también riesgos para su rubro fotográfico, que es necesario atender.

“Creo que el principal riesgo es que, por la facilidad de la tecnología, retratamos mucho sin atender bien las tomas y las imágenes. Y también creo que todo es muy rápido y no estamos guardando las imágenes. Corremos el riesgo con lo digital también de perder la memoria histórica, porque no hay garantía de permanencia".

En cuanto a la violencia contra los periodistas, Valtierra reconoce que se ha exacerbado, pues su labor incomoda a más de uno. Y dijo que la violencia en general debe detenerse, para que no se le acuse a la prensa de hacer “apologías”, como ya sucedió.

“Los periodistas no somos responsables de la violencia en el país. Es lamentable que nos señalen por retratar la vida como es. Aunque entiendo la responsabilidad y ética de los periodistas, creo que hay ciertos momentos en que debemos pensar si una fotografía o un reportaje vale arriesgar la vida. Yo no digo que nos autocensuremos, pero que reflexionemos, porque las muertes de los amigos duelen mucho”, concluye el periodista.