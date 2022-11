FIL Guadalajara vuelve para recuperar lo perdido tras la pandemia

GUADALAJARA. Regresa la Feria Internacional del Libro de Guadalajara al formato físico sin restricciones ni límites de aforo.

Su directora, Marisol Schulz Manaut, acepta el reto. “Hay público para todo”, advierte, especialmente en estos días que el Mundial de Futbol de Qatar hace rodar el balón.

Del sábado 26 de noviembre al domingo 4 de diciembre se darán cita desde inquietos escritores que dan sus primeros pasos hasta grandes figuras de la literatura contemporánea, quienes contribuirán a poner a la ciudad de Guadalajara y al Estado de Jalisco en “modo FIL”.

Es la edición número 36 y el invitado especial es Sharjah. Se discutirán temas desde la invasión extraterrestre o las historias de los Elfos a la libertad de expresión, las restricciones constitucionales, el intento de desaparecer el INE y la amenaza del populismo a la democracia.

La Expo Guadalajara será la casa de la FIL, que este año brindará a los niños y jóvenes la oportunidad de participar, luego de que se les alejó dos años por razones de seguridad sanitaria, ante la pandemia de coronavirus.

Se esperan más de 600 autoras y autores, tres mil actividades y un sinfín de sorpresas, así como personalidades provenientes de 45 países y 18 lenguas distintas.

En entrevista, Marisol Shulz Manaut comparte cuáles son los desafíos de esta edición.

-Faltan unos días para el arranque de la FIL ¿después de dos años de pandemia, cómo van los preparativos?

Estamos terminando algunos detalles que siempre quedan a última hora, pero ya tenemos todo armado, el fin de semana comenzamos el montaje de la Feria, el programa está cerrado y todas las personas que vienen con sus stands estarán llegando a Guadalajara, con todo en orden para comenzar el día 26 de noviembre.

¿Cuáles son tus retos y expectativas?

Llegar a un 90 por ciento de lo que fue la Feria en el 2019, es muy difícil después de dos años de pandemia predecir número de asistentes, pero vemos en el ambiente una verdadera necesidad de regresar y lo que es cierto es que todos los salones están completos, todo el programa está saturado, ya no hay espacios para exhibición, pues la respuesta de editores, autores y de nuestros grandes aliados ha sido contundente, muy importante.

Ustedes que tienen el contacto con editoras y autores, más allá de percibirlos contentos, ¿cómo los esperan este año, será diferente?

-Sí, después de dos años de no haber tenido una feria presencial todo mundo viene con mayor entusiasmo.

-Hace un año en las mañanas todo era silencio, hoy también regresan las escuelas, ¿cómo ha sido la respuesta?

-Las escuelas ya apartaron sus espacios y van a venir a FIL Niños, que ya regresa a la Expo Guadalajara. Lo importante es planear la visita, para sacar más provecho.

-Describe por favor el programa 2022

Lo que le pedimos a cualquier persona que nos vaya a visitar es que entre a la página web de la feria y revise todo el programa que tenemos, porque es muy intenso. Cada día tenemos 25 actividades simultáneas a partir de las 9 horas, con lo cual llenamos en nueve días más de 3 mil actividades y es importante que quienes vayan a venir revisen el programa y vean lo que pueden hacer.

Este año la FIL se realizará de manera paralela con el Mundial de Fútbol. ¿Es competencia el Mundial?

Hay público para todo, habrá gente que prefiera ir a ver un partido del Mundial, hay gente que preferirá la FIL, hay público para todo, yo no creo que sea una competencia, para nada, es una coincidencia y habrá gente que ciertos partidos prefiera ir a verlos a otro lado, pero eso no siento que vaya impactar negativamente a la feria. Habrá algunos libros sobre la temática, pero un espacio como tal, no.

Entre los premios y homenajes, Irene Vallejo y Alberto Manguel, abrirán el Salón Literario Carlos Fuentes y recibirán, de manos de Silvia Lemus, la medalla que lleva el nombre del autor de La región más transparente. Mientras que La Catrina será para el monero tapatío Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino y se rendirá tributo a José Saramago y Carlos Fuentes.

Se rendirá el Homenaje al Mérito Editorial al guatemalteco Raúl Figueroa Sarti, y el Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez al fotógrafo Pedro Valtierra.