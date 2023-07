Conoce las historias de los ganadores de BARCO

León, Gto.- La mañana de este jueves se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la II Bienal de Arte Contemporáneo, BARCO, en el vestíbulo del Teatro Manuel Doblado. Artistas ganadores coincidieron que esta iniciativa, que es de alcance nacional, contribuye al crecimiento, formación, fomento y producción del arte contemporáneo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Gaby, Miguel y Juan Pablo, fueron galardonados de BARCO 2023, en entrevista para la Organización Editorial Mexicana sobre qué les inspiró realizar estas obras y el motivo por el que decidieron plasmar sus sentimientos utilizando diversas técnicas.

Homenajea a su madre y abuela

El artista visual, Miguel Hernández es originario de Coatepec, Veracruz, también conocido como “La capital del café”. El realizó un díptico bordado a mano con hilo de algodón y lino grabado sobre manta teñida con flor de cempasúchil. Obra dedicada a su mamá y a su abuela.

“La pieza se titula 'Nadie me visita', es un díptico y el concepto es a partir de una anécdota que narra mi madre sobre mi abuela que era oriunda de Naolinco, Veracruz y la trasladaron a Coatepec para poderla cuidar y en sus últimos momentos decía: por qué nadie me visita”, contó.

Además, dicha frase la tomó como una premonición para los días que se vivió en pandemia que a causa del confinamiento las personas no se visitaban.

Miguel Hernández. Fotos: Rosario Horta | El Sol de León

“Mi madre falleció en el 2020 a causa de cáncer con una reflexión sobre la visita de los enfermos y sobre la importancia de poder despedirnos. El bordado está por la parte superior, por la parte trasera no hay hilos bordados, platicó.

El díptico describe dos mujeres la razón es que la de arriba es su abuela y la segunda es su madre, la imagen la tomó de una de sus últimas fotografías que le tomó a su mamá la cual se cubrió su rostro delgado porque no quería que viera su rostro desgastado por su enfermedad.

Miguel Hernández, usó una técnica llamada lomillo que le enseñó su madre Socorro Aparicio Sánchez y usó un hilo fino de marca francesa para plasmar el recuerdo de sus más grandes amores por eso es un homenaje a estas dos mujeres que marcaron su vida.

También puedes leer: Foros para la edición FIAC 2023 serán espacios verdes

Del arte sí se vive

Gabriela González Leal, de Ciudad de México fue galardonada de la segunda edición de Barco. Es una mujer que cree y defiende la idea que del arte sí se vive, su hija Sol es su inspiración y ambas tienen sus estudios donde pueden crear arte y al mismo tiempo retroalimentarse.

Platicó que su obra nace en el 2019 de una investigación sobre diferentes soportes no convencionales, añadió que de los materiales sobre la cosmovisión mesoamericana nace “Origen y sustento”.

“Vengo de la litografía, del dibujo, de la pintura, pero siempre había algo que no me llenaba del todo y empecé a investigar diferentes materiales, entre ellos surgen los casquillos de bala, uniformes de policía, balones de fútbol, billetes desmonetizados, todos estos materiales que me detonan conceptos como el juego, el valor y el poder que son conceptos que quería trabajar”, señaló.

Gabriela González Leal. Fotos: Rosario Horta | El Sol de León

Para poder crear su gran obra artística tuvo que pasar por varias facetas, desde un completo silencio, pero si se trata de pegar las hojas o casquillos, escucha música o ve series para estar más enfocada en lo artesanal y no en el concepto.

En la etapa como artista y como madre, Gaby describe que es como estudiar dos carreras al mismo tiempo “psicología y derecho”, justamente el poco tiempo con él cuenta la aprovecha para trabajar.

“Produzco mucho y con mi hija en la escuela, las tareas, la educación, trato de que mi tiempo sea de calidad como madre y como artista porque vive conmigo de lunes a viernes y los fines de semana se va con su papá”, finalizó.

¡No te la pierdas!

La exposición “Aterrizando Barco 02" está integrada por 72 piezas, se encuentra instalada en las dos salas de la Galería Jesús Gallardo ubicada en el Teatro Manuel Doblado hasta el 8 de octubre en un horario de 10:00 a 18:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 11:00 a 16:00 horas.