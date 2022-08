Clan of Xymox: El lado oscuro del espectro musical

La banda Clan of Xymox se ha mantenido activa desde hace ya más de cuatro décadas, tanto arriba de los escenarios, como entregando periódicamente nuevas producciones.

Tan solo en los dos años anteriores, Ronny Moorings y compañía publicaron Spider on the Wall (202) y Limbo (2021), un par de materiales que reafirman el conocido estilo de la banda, generalmente a medio camino entre el new wave y el rock oscuro.

Sobre este y otros temas, es el propio líder y fundador del proyecto, quien habla con El Sol de México, unos días antes de su regreso a la República Mexicana.





Clan of Xymox es un proyecto que ya rebasó las cuatro décadas de existencia, ¿cómo te sientes al respecto?

Oh Dios, sí… Bueno, para mí se sigue sintiendo como algo muy fresco, creo que en ocasiones se pasa muy rápido el tiempo, sobre todo cuando estamos tocando regularmente, como ha sucedido en los últimos días, en que estuvimos de gira por el Reino Unido… Estamos ocupados todo el tiempo y si estás ocupado el tiempo vuela, está bien. Creo que eso es genial.





¿Crees que han cambiado mucho las cosas para ustedes, sobre todo a nivel creativo?

Yo creo que el nivel creativo refleja lo que estás haciendo en tu vida. Por ejemplo, cuando viví en los Países Bajos, enfoqué las cosas de manera diferente que cuando viví en Inglaterra, en donde de alguna manera yo estaba más consciente de lo nuevo que estaba surgiendo alrededor, la escena musical y esas cosas, como lo que sucedía en Manchester. Me dejé atrapar por eso durante un par de años y luego decidí que no era realmente lo mío. Entonces, de alguna manera, aprendes y expresas cosas en tu música y creo que mientras hagas bien lo que estás haciendo, esa es la única forma correcta… La vida en general es un proceso creativo.





¿Y cómo recuerdas aquellos días en que firmaron con el sello 4AD?

Bueno, en ese momento ya llevábamos un buen camino recorrido, pero cuando surgió la posibilidad de firmar el contrato con ellos llegó en un muy buen momento… Creo que en ese tiempo ellos también tenían un tiempo sin firmar una banda, entonces fue realmente bueno para todos, fue muy bueno, desde que entramos a grabar esas canciones hasta que salieron.





Ahora tienes un nuevo sencillo titulado “Save our Souls”. ¿Será una canción suelta o es un adelanto de otro disco nuevo?

No, es algo suelto, absolutamente. Esa canción la hice inspirado en el comienzo de la guerra en Ucrania… Simplemente pasé por un momento en el que dije Diablos, tengo que escribir sobre esto… Me conmocionó tanto que escribí esa canción justo después de habíamos lanzado el álbum Limbo, así que al menos por ahora, no tengo ningún deseo de escribir un álbum completamente nuevo.





Clan of Xymox han tenido algunos éxitos moderados en varios países, aunque siempre se han mantenido en el underground. ¿Te sientes más cómodo así?

Sí, porque estoy en el lado más oscuro del espectro musical. No quiero complacer a nadie más que a mí, y si la gente está de acuerdo con eso yo estoy feliz también. Pero no deseo hacer música comercial, ni siquiera para conectar con las nuevas generaciones, aún cuando ha sucedido que durante nuestros conciertos, nuestros seguidores llevan a sus hijos y a algunos les gusta nuestra música, pero en general nos mantenemos como una propuesta totalmente opuesta a lo que suena en la radio actualmente.





En su biografía de Spotify dice que Clan of Ximox se ha encontrado desde hace mucho en una desafortunada posición de ser siempre comparados con otros artistas…

Sí, y te puedo decir que eso es absolutamente falso. No sé cómo escriben esas reseñas, ni quien se encarga de eso, y lo malo del asunto es que frecuentemente es algo que citan todo el tiempo.





Háblanos de la gira que están por emprender en México, veo que ahora tocarán en ciudades donde no habían estado.

Sí, será una gira de seis fechas, y me gusta que aparte de la Ciudad de México llegaremos a lugares como Puebla, Querétaro y Tijuana, es algo de verdad muy emocionante para mí.

Antes de concluir, Ronnie dice que México ha sido un gran lugar para ellos, y que recuerda especialmente el primer concierto que dieron aquí, porque le sorprendió darse cuenta de que tanta gente del país conociera su música.

“No esperaba eso. No tenía ni idea de que había tal base de fans en México. Y a partir de ahí fuimos llegando más lejos, hasta que el último show fue en el Palacio de los Deportes, frente a unas 30 mil personas, era como un manicomio porque estaba lleno… ¡Nunca esperé hacer algo así en la Ciudad de México!” puntualiza.

