Con Pinocho, Guillermo del Toro demostrará el talento de México en la animación

GUADALAJARA. Guillermo del Toro considera que Guadalajara tiene algunos de los mejores talentos de animación de stop motion, por lo que no dudó en venir aquí para hacer algunas de las escenas de Pinocho, su próxima película animada.

En un conversatorio presentado en el 37 Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el cineasta explicó que su amor por la animación surge a partir de que en ella encuentra una alternativa de expresión creativa.

Cine Diego Luna se suma a campaña por el agua en el FICG

"Es un semillero de ideas muy importante para México, sobre todo ahora que el apoyo estatal es mucho más magro, escaso y difícil para otro tipo de cine, la animación puede ser un punto de cambio", señaló en el encuentro, moderado por Estrella Ariza, directora general del FICG.

"Para mí es la forma absolutamente completa de narrativa en cine, porque no estás capturando estás creando una realidad que jamás existió. Cuando alguien exhala, cuando un viento los mueve, el pelo lo mueves tú porque no hay viento".

El dos veces ganador del Oscar explicó que la secuencia de los conejos negros fue la que se realizó con manos tapatías, dentro del Taller del Chucho, un estudio ubicado en la ciudad anfitriona, apoyado por él.

"Lo importante era crearlo, viabilizarlo con una primera producción y ya soltarlo. Lo importante es que los animadores tapatíos y la gente que quiera coproducir en Guadalajara ya lo lleve. Apoyaré, daré clases, y etcétera, lo importante sea vincularlo a través de una película como Pinocho".

Asimismo, aplaudió la labor local, pues opinó que "en Guadalajara hay un elemento trágico hermoso, plástico, me parece fundamental", y aprovechó para externar su admiración por el trabajo que hacen. "Necesitas paciencia, y justo yo no animo porque no la tengo", comentó entre risas.

Guillermo precisó que su pasión por la animación no es pasajera, e incluso tiene la intención de dirigir más proyectos, pues además lo considera una manera de recuperar su vínculo creativo con el fallecido animador Rigoberto Mora, con quien fundó la empresa Necropia.

Rescata los clásicos de la literatura

Sobre su versión de Pinocho, que llegará a Netflix en diciembre de este año, precisó que no será como las demás adaptaciones del cuento, pues su protagonista mantiene una personalidad más rebelde.

"Me interesaba que no fuera a favor de las buenas costumbres y las culturas, porque la mayoría de los Pinochos va de que si eres desobediente, es malo. Pero éste dice que es bueno ser desobediente y no seguir órdenes".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El director añadió que el trasfondo de esta cinta va ligado a sus proyectos previos, como El espinazo del diablo y El laberinto del fauno, y con ella también busca enviar un mensaje de auto aceptación.

"La mayoría de los Pinochos pretenden que si te transformas en niño de carne y hueso eres verdadero, y yo no creo en eso, para ser quien eres, no debes traicionar tu naturaleza", comentó.

Al finalizar el evento, Estrella Ariza anunció la reactivación de la beca artística Jenkins del Toro, para animadores mexicanos.