Llega la exposición “Naturaleza del futuro” en Torre Andrade

Con 45 piezas realizadas de acrílico sobre cartón, tela y madera, Carolina Durán “Caroduls” y Everardo Felipe alías “Lolo”, inauguraron la exposición “Naturaleza del futuro” en la Torre Andrade.

Con aplausos y porras fue que los curadores cortaron el listón de arranque con un público aproximado de 30 personas que pudieron disfrutar de pinturas con elementos orgánicos en su mayoría.

“La exposición son pinturas que hemos hecho por más de tres años y no tienen un tema en especial, solo es una muestra de todos los estilos que nos gusta expresarnos, no hay tema en particular”, mencionó Lolo.

Carolina Durán expresó “escogimos un tema que es naturaleza del futuro la mayoría de las pinturas hay elementos orgánicos pero en realidad no hay temática definida, no hay sentido expresivo unívoco todas tienen diferentes vertientes”.

La exhibición se encuentra en uno de los lugares más propositivos de León y a decir de Carolina, se buscó con ocho meses de anticipación la Torre Andrade para que la muestra fuera mostrada.

“Naturaleza del Futuro” es la primera exposición que realizan juntos, para poder visitarla lo recomendable es contactarse con Torre Andrade a través de Facebook o Instagram y concretar una cita. La exposición estará un mes y medio a partir de hoy.

Datos

Everardo Felipe, Lolo, nació en 1982 en Ciudad Satélite, Estado de México, desde el 2004 vive en Guanajuato. Ha tenido exposiciones de dibujo y de escultura, pero nunca ha podido publicar un libro, más que de comics, en la editorial Libros Caballos de Bikini Wax. Sus dibujos y fotografías se han expuesto en Corea, Francia, Noruega y Alemania.

Carolina Durán López nació 1995,se ha desempeñado como productora de arte urbano y muralismo, así como en las artes visuales; predominando las técnicas pictóricas y gráficas.