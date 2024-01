Logros y retos del Sistema de Salud de Guanajuato

Uno de los principales logros del Sistema de Salud de Guanajuato es la cobertura de los principales padecimientos, diagnósticos y tratamientos. Ha sido y es una de las políticas públicas más importantes en materia de salud de las últimas décadas, impulsada y continuada por la administración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Hoy en día, retoma importancia dar continuidad a las políticas públicas que protegen la salud y la economía de tu familia. El gobierno del estado de Guanajuato se ha destacado por tutelar el derecho a la salud de todas y todos los guanajuatenses por nacimiento o por adopción, con una ejemplar disciplina financiera para desarrollar y mejorar los programas públicos de salud.

Desde luego que persisten retos que superar para cerrar las brechas existentes en materia de salud entre los diferentes grupos sociales y regiones del país y del estado para poder lograr nuestro propósito: un Guanajuato incluyente, con una población más saludable y con justicia social.

Continuaremos en 2024 con el objetivo de asegurar el acceso a la salud para más de la mitad de la población, que al igual que en todo el país no está afiliada a un esquema de seguridad social, para quienes una enfermedad, como el cáncer, una cirugía, un infarto, un accidente, un trasplante, una vacuna, la atención de adicciones o un estudio médico pueden resultar en un gasto catastrófico y un acceso restringido y de menor calidad a los servicios de salud, con un ineficiente uso de los escasos recursos que en el país se invierten y se le han destinado al valor más preciado que tenemos los seres humanos, la salud y su vida, y que en Guanajuato tanto priorizamos, aquí en Guanajuato, si le invertimos a tu salud.

Extendemos la cobertura a los 46 municipios como respuesta a las necesidades de salud de la población, en 637 unidades, donde prestamos nuestros servicios más de 23 mil profesionales de la salud, con la firme convicción de servir y de garantizar a la población no derechohabiente el acceso efectivo, oportuno y de calidad, sin desembolso al momento de la utilización y sin discriminación de los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. En el Sistema de Salud de Guanajuato la atención es gratuita, sin cuotas de recuperación.

Es coordinado y administrado por el Gobierno Estatal, a través del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (Isapeg). Hoy podemos confirmar que fue un acierto no entregar nuestro Sistema de Salud a la Federación, pues es patrimonio de todas y todos los guanajuatenses y en esta administración se ha consolidado como uno de los mejores de sistemas de salud de nuestro país, en favor de los que menos tienen.

Atendemos a 3.7 millones de personas, con lo que logramos garantizar la cobertura y el acceso a los servicios médicos a la población que no está afiliada a algún esquema de aseguramiento público, es decir, que no son derechohabientes o no cuentan con afiliación al IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena o que no pueden comprar un seguro de gastos médicos o no pueden pagar y atenderse en un hospital particular o privado. Como la mayoría de las personas no asalariadas, las personas que trabajan en el campo, quienes trabajan por cuenta propia, los comerciantes que tienen un pequeño negocio o quienes cobran por honorarios, amas de casa, estudiantes, personas con discapacidad, todos ellos hoy disponen de un buen sistema de salud, de medicamentos, de los mejores profesionales de salud y de calidad en la atención.

Porque tu salud es lo más importante y porque sin lugar a duda sin salud no podemos trabajar, no podemos estudiar y difícilmente podríamos ser felices.

Un sistema de salud debe responder a las necesidades de su población sin empobrecerles. El Sistema de Salud de Guanajuato pudo responder adecuadamente a una pandemia y es parte de nuestro plan de desarrollo; nuestro objetivo es que las personas puedan ejercer por igual su derecho constitucional a la protección a la salud recibiendo una atención continua, integral, segura y de calidad, sin importar su condición laboral; por el bienestar físico, emocional y económico de las familias guanajuatenses.

El Sistema de Salud de Guanajuato, por todo ello y muchas cosas más, contribuye a consolidar un Guanajuato con una sociedad más prospera y justa, es nuestro orgullo y nuestro legado. Para este año nuevo, te deseo mucha salud.

Secretario de Salud de Guanajuato

@DrDanielDiazGto