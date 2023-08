Tabasco vacunará a estudiantes contra Covid-19 para el nuevo ciclo escolar

VILLAHERMOSA. El ciclo escolar 2023-2024 arrancará en Tabasco con una campaña de vacunación contra Covid-19 para los estudiantes de educación básica, reveló Silvia Guillermina Roldán Fernández, secretaria de Salud estatal, quien aseguró que cuentan con el antígeno.

“Vamos a vacunar a los niños de entre cinco y 11 años”, informó la funcionaria estatal, por lo que pidió el apoyo de los padres de familia para que permitan que a los menores les apliquen la dosis para protegerlos del virus.

Recomendado para ti: Llevan universidad a zonas marginadas de Chiapas

Roldán Fernández aseguró que la Secretaría de Educación en Tabasco (Setab) ya tomó las medidas necesarias y cuenta con los conocimientos para evitar contagios del virus que ocasiona el Covid-19. "Ya la Secretaría de Educación tiene todo incorporado sobre lo que hay que cuidar en las escuelas, vamos a ver cómo nos va".

La secretaría de Salud estatal afirma que tiene abasto del antígeno gracias a los envíos que mantiene la SSa federal | Foto: Iván Sánchez /El Heraldo de Tabasco

Sobre el biológico que aplicarán, la secretaria de Salud precisó que será el de la farmacéutica Pfizer, misma que se ha aplicado a la población infantil desde que se inició la inoculación en el estado de Tabasco.

El abasto de las vacunas se debe a los envíos que la Secretaría de Salud federal mantiene con el estado. Incluso, la dependencia estatal conserva un programa de vacunación permanente para personas de 18 a 65 años donde se aplica el biológico Abdala.

De acuerdo con información de la Setab, se tiene un registro total de 278 mil 171 alumnos de primaria en todo el estado.

Sociedad Dejan caducar medicamentos contra el cáncer, VIH y diabetes en Tabasco

"Tenemos completo todo lo que necesitamos, que son más de 200 mil y tantas dosis. Tenemos todas las vacunas completas”, dijo Roldán Fernández.

La funcionaria estatal descartó la instalación de filtros sanitarios en escuelas: “El tema es cuidarse ya todos, los maestros ya saben, los papás saben; todos ya sabemos qué medidas debemos de tomar. Hay que estar pendientes”.

La titular de Salud estatal reiteró que los casos de Covid-19 eran mínimos: “Realmente no tenemos una alarma importante, julio tuvo un levantamiento en casos, no de hospitalizados por Covid, y no de defunciones”.

Respecto a la eficacia que ofrecen las vacunas actuales para proteger contra las nuevas cepas o variantes del coronavirus, el médico Francisco Narez afirmó que éstas aumentan la resistencia del organismo con lo que se evita enfermar de gravedad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La vacuna te da resistencia; pero las nuevas variantes son peor de las que ya estaban”, refirió el especialista al tiempo de comentar que han aparecido tantas cepas nuevas, que no es posible desarrollar una vacuna específica por cada una de ellas.

Sin embargo, el médico aclaró que las dosis que se aplican actualmente sí brindan cierta protección ya que evitan que la persona que contrae el virus enferme de gravedad.