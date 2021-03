Séptimo incendio en NL se sofoca, mientras manifestantes exigen redoblar esfuerzos

Monterrey - Mientras continúa el combate en seis incendios diversos en zona serrana del sur de la entidad, se logró sofocar un séptimo siniestro que habría sido provocado intencionalmente, informó Protección Civil estatal y el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

En tanto se dan esas maniobras, unos 90 voluntarios llegaron a sumarse a las más de 600 personas del ejército y cuerpos de auxilio que laboran.

Asimismo, algunos grupo de personas realizaron bloqueos en la Carretera Nacional en el municipio de Santiago para exigir se combata el fuego, pues creen, no se está haciendo nada bien las cosas.

El Bronco les dijo que comprende la preocupación, pero las protestas no apagan incendios, añadió. "Son algunos grillos, es la preocupación. El fuego no lo manejo yo", agregó.

"Nomás de protestar está a toda madre, pero ir a meterse a la lumbre no es fácil", comentó y los invitó a sumarse al combate del fuego.

Para el gobernador, hay "mala leche" de algunas personas en relación al incendio y que incluso, durante las protestas de la noche del viernes se dio un nuevo incendio en una zona del poblado de Ciénega de González.

Foto: Cortesía Protección Civil

"Ayer hubo un conato de incendio en esa zona, que también los estamos ya investigando. Me parece raro que en la protesta y luego se nos levanta un fueguito ahí, en la torre, ya no entendí, que el fuego no estaba ahí".

"Alguien de mala leche quiere que esto dañe, eso no está bien", acotó.

Foto: Cortesía Protección Civil

Rodríguez Calderón recorrió la Sierra de Santiago en helicóptero y estuvo en la base de operaciones donde anunció que entre sábado y domingo regresarán parte de las mil 100 personas desplazadas por el incendio a sus hogares.

El regreso dependerá de un análisis que se de con personal de Conafor y las comunidades que regresarán son de Laguna de Sánchez y Ciénega de González dónde hay sólo humo, pero no tienen riesgo.

Foto: Cortesía Protección Civil

También volverán los habitantes de comunidades como San José de las Boquillas, San Antonio, Las Peñitas, Cilantrillo, entre otras.

Estas familias deberán ingresar por Coahuila por lo que el Estado facilitaría un transporte, pero no podrán regresar quienes perdieron su vivienda y recibirán apoyos personalizados dependiendo de sus necesidades.

Foto: Cortesía Protección Civil

El gobernador aceptó la ayuda de su homólogo de Coahuila para que el avión que contrató Miguel Riquelme pueda disparar una descarga de agua en Nuevo León a manera de prueba.

"Ciénega de González no se ve por el humo, pero no hay riesgo, probablemente mañana (domingo) estaremos regresando casi todos".

Protección Civil del Estado informó de la llegada de 90 personas que se sumaron al control de los distintos (seis) siniestros que siguen activos en Nuevo León, en los municipios de Santiago, Galeana, Linares, General Zaragoza y Montemorelos, donde han arrasado con más de 12 mil hectáreas.