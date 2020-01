Revela auditoría anomalías en Universidad de Nayarit

TEPIC. Fueron presentados ante el Congreso local los resultados obtenidos en la auditoría realizada a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), donde se encontraron irregularidades en el ejercicio fiscal 2018.

Pese al desfalco en la UAN, que supera los 500 millones de pesos, los excesos en esta casa de estudios no se detuvieron aún a sabiendas que el plantel está prácticamente en la quiebra, según los resultados de la Auditoría Superior del Estado.

Sociedad Universidades signan acuerdo en Tonalá, Jalisco, para lograr la paz

Entre los detalles destacables, el encargado de esta instancia, Héctor Benítez, explicó que en la revisión se encontró que aún cuando la UAN no debería de utilizar sus recursos más que para sostener la educación media superior y superior, al instituto Mártires 20 de Febrero se le entregaron para su nómina casi 20 millones de pesos y la misma cantidad para su guardería y preescolar, mientras que para su clínica dental también se les destinó poco mas de seis millones y otros 10 millones para el Comité Ejecutivo.

En la Federación de Estudiantes de la UAN (FEUAN), la situación no es muy distinta, dado que ésta recibió seis millones 419 mil pesos para cubrir su nómina, dos millones de pesos para becas para sus miembros y 10 millones 786 mil pesos bajo el concepto de gastos a comprobar, mismos que lo quisieron englobar en gastos no comprobables, para no dar cuenta de donde se fue este dinero. De igual manera, a su dirigente se le depositó un millón de pesos y en ejercicios anteriores se erradicaron más de nueve millones de pesos.

Con todo y el déficit que la universidad venía arrastrando, la administración encabezada por Ignacio Peña, en diciembre de 2018, a sabiendas que no había para pagar las prestaciones ni tampoco las quincenas, decidió prestar a la SETUAN 12 millones, y dos millones a la SPAUAN y se clasificó esta cantidad como incobrables.