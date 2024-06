Precio del huevo y pollo se dispara en Campeche tras muerte de gallinas

Campeche. El precio del huevo y la carne de pollo aumentó entre 20 y 30 por ciento en Campeche a causa de la muerte de gallinas y pollos debido a las altas temperaturas que se registran en Yucatán, principal estado distribuidor del ave a comerciantes campechanos.

La reja de huevo pasó de 70 a 90 pesos en los mercados populares, mientras que el pollo subió de 45 a 54 pesos el kilo en los establecimientos, de acuerdo con las declaraciones de comerciantes locales a Organización Editorial Mexicana (OEM).

El incremento en estos precios es superior a 11.57 por ciento que, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), encareció la canasta básica en el estado, sólo por debajo de Hidalgo, que subió 12.85 por ciento, y de Chiapas, que registró un aumento de 13.43 por ciento, según datos divulgados este martes por esa institución privada que coloca a Campeche como el tercer estado más afectado a nivel nacional.

Sociedad Mueren 2 mil gallinas por calor en Yucatán, afirman comerciantes de Campeche

Ola de calor eleva el precio del huevo y pollo en Campeche

Rosario Tamay Chi, encargada de una tienda familiar con más de 20 años de antigüedad, situada dentro del mercado La Campesina, del Ayuntamiento de Campeche, aseguró que los precios de huevo y de carnes son inestables y que “de un momento a otro se disparan”.

La comerciante contó que hace un par de días la rejilla de huevos se conseguía a 70 pesos en puntos de venta populares, y que ahora está en 90 pesos, además de que escasea el producto.

El huevo lo surten distribuidores de Yucatán a los comerciantes campechanos, pero a causa de las olas de calor escaseó el producto y elevaron el precio.Rosario Tamay.

Por su parte, Romana Vivas Flores, vendedora de carne de pollo, comentó que altas temperaturas no sólo afectan el precio del huevo sino también del pollo, y explicó que hace dos meses ella vendía el kilo de esa ave a 45 pesos, y que actualmente lo pone a 54 pesos.

Los que me surten me dicen que hay escasez por culpa del calor, los pollos se mueren en el trayecto, adentro de los camiones. Aumentaron el precio para que no pierdan, entonces yo tengo que subirle también.Romana Vivas.

La mortandad de aves de corral a causa de las altas temperaturas en Yucatán golpeó a comerciantes de Campeche que dependen 90 por ciento de la producción de huevo, pollo y gallina que llega del estado vecino, lo que generó aumento de precios.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El presidente de la Asociación de Locatarios de Campeche, Eduardo Mena Lara, comentó que aunque las gallinas ponen más huevos en la temporada de calor, la misma temperatura las mata por la falta del aire acondicionado que hoy se requiere en las granjas debido a las contingencias ambientales.