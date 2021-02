Paciente 95 | A Adriana le preocupa contagiarse en el transporte público

Llegué a la décima semana de la evaluación luego de aplicarme la vacuna experimental china CanSino contra Covid-19 en Acapulco. En las últimas semanas aumentó mi preocupación de que pueda enfermarme de coronavirus en el trasporte público donde la mayoría de los usuarios no toman las medidas sanitarias, ni las autoridades ponen mano dura a este tema.

Afortunadamente no he presentado reacciones adversas a la vacuna china, pero no falta que a veces amanezco con mis alergias por el cambio de clima.

Aún no sé si me aplicaron el placebo o la vacuna por lo que al salir a la calle tengo que cuidarme. No quiero correr riesgos.

La semana pasada me quedé sin vehículo al llevar mi unidad al servicio de rutina y tuve que trasladarme en Urvan. Era un miércoles a las 16:00 horas. Guerrero entró en semáforo epidemiológico rojo.

Mi asombro fue que, luego de varios meses de no utilizar este servicio, observé que es donde más existe un foco de contagio porque no se guarda la sana distancia.

Nadie usaba gel antibacterial, ni al subir ni al bajar del transporte, y en el colmo el conductor no portaba cubrebocas ni obliga a los pasajeros a utilizarlo, pese a las medidas de sanidad que establecen las autoridades del sector.

Luego tomé fue un taxi. Tampoco se guarda la sana distancia, se va como sardina, cuando el cupo debe ser al 50 por ciento, y hay que pagar doble e irse en el asiento de adelante si se quiere evitar el contacto con otro pasajero.

El devenir del día a día me hace ser consiente que tengo que esperar un año y no puedo ponerme otra vacuna contra el Covid-19 para inmunizarme.

Me preocupa que hay personas que no les importa contraer la enfermedad, principalmente jóvenes, y andan en la calle sin cubrebocas.

Hay muchos contagios en Acapulco y en todo el estado de Guerrero y es impresionante ver que la gente sigue sin entender y no se cuida. La entidad regresó a semáforo epidemiológico de color rojo y así se mantendrá hasta el próximo 14 de febrero.

El martes, día de la Virgen de la Candelaria, con todas las medidas sanitarias nos reunimos la familia. Faltó un integrante, mi papá, quien cumplió tres meses de haber fallecido a consecuencias de un tumor abdominal.

Se le extrañó durante la conversación, pero él fue tema porque cuando estaba enfermo y casi no podía pasar alimento, pedía que se le comprara sus tacos de canasta a pesar de que sabía que no los podía comer.

Pero esta vez, rompimos la tradición, a los que nos tocó el niño Dios durante la partida de rosca que hicieron en familia, el pasado 6 de enero. Compramos tacos de canasta en lugar de los tamales de pollo.

Y mi mamá, doña Margarita, hizo tamales de dulce con atole de piña. Doy gracias a Dios que mi madre no se ha enfermado de Covid-19, hemos cuidado mucho las medidas sanitarias cuando la vamos a visitar.

Durante la degustación de los tacos de canasta, tamales de dulce y el rico atole de piña, aprovechamos para intentar registrarla en la página del gobierno federal “Mi Vacuna”, pero no tuvimos éxito y vamos a insistir.

Mientras tanto, los presuntos Servidores de la Nación están llamando a los hogares para preguntar si vive un adulto mayor y si están de acuerdo a vacunarse contra el Covid-19.

Le tocó recibir la llamada a mi mamá el día viernes y me contó que una mujer que se identificó del otro lado de la línea como servidora de la nación, le preguntó que si ella aceptaba.

Ahora vamos a esperar registrarla en la página oficial para que pueda vacunarse y protegerse contra el Covid-19.