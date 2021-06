Inicia rescate de los perros Spay y Lomito en socavón de Puebla

Después de tres días, un grupo de rescatistas comenzó los trabajos para sacar a los perros Spay y Lomito del socavón que se encuentra en el municipio de Juan Bonilla, Puebla.

La inestabilidad del área donde se encuentra el socavón es uno de los factores por los que las autoridades advirtieron que rescatar a los dos perros que cayeron el pasado lunes, puede ser complicada, sin embargo, un experto en este tipo de labores, propone que una tirolínea controlada sería la logística más factible, sin poner en riesgo la vida de terceros.

De acuerdo a Víctor Hugo Martínez López, especialista en rescate técnico, que ha colaborado con Protección Civil del Municipio de Puebla, existen muchas maniobras de rescate, no obstante, por las condiciones que presenta el lugar donde se encuentra el gran hundimiento, y según su experiencia, la tirolínea controlada sería la mejor opción.

“Por la inestabilidad del terreno, no se sabe cuánto más uno se puede acercar a la orilla del socavón, si bien uno se puede acercar hasta la orilla y no puede pasar absolutamente nada, eso no significa que se debe de hacer con seguridad, lo ideal sería consultar con un experto de mecánica de suelos”, afirmó en entrevista con El Sol de Puebla.

Asimismo, una vez que se conozca cuál es la distancia a la que se pueden acercar un vehículo, en él, explicó que se instalaría unos tripies para colocar la tirolínea que cruce de lado a lado y así hacer un descenso en T hasta donde se encuentran los animales.

“Tendría que ser una sola persona la que haría el descenso, se tendrían que ampliar las líneas, personal debería de poder estar en ambos lados de los anclajes, o inclusive, en un solo del anclaje controlando el movimiento de la persona que pueda bajar, baja la persona siempre anclada, toma un perro, lo suben, lo lleva a la parte, segura, regresa, vuelve a bajar y tiene que hacer la misma operación”, platicó, luego de señalar que lo importante es conocer la distancia que los expertos puedan recomendar, ya que las líneas más largas de distancia que se pueden trabajar, no pueden ir más allá de los 200 metros.

Cabe señalar que, a 12 días de la aparición de este gran socavón, día con día sigue creciendo, pues actualmente la distancia de su eje mayor ya alcanza los 126 metros, mientras que el eje menor cuenta con 114 metros.

Clima, factor importante

En este sentido, Martínez López resaltó que el clima y el horario son dos factores muy importantes a tomar en cuenta, ya que lo ideal sería realizar el rescate al medio día por las condiciones climáticas, ya que en esta época del año llueve entre las 3 y 4 de la tarde, además de que habló sobre los tiempos en los que podrían realizarse dichas maniobras.

“Si hablamos específicamente, nada más de hacer, desde la bajada y subida de los animales, yo creo que no más de 20 o 30 minutos se llevaría eso; la logística que está detrás de todo eso, por ejemplo, si llueve, se descarta toda posibilidad de que se haga algo, se tiene que hacer con luz de día, no de la mañana, con tiempo favorable y empezar a armar la logística de todo esto…A esto yo le calcularía que se pueda llevar de 2 a 3 horas todo el proceso de rescate”, aseguró.

En este mismo tenor expresó que –de acuerdo a su experiencia- Protección Civil Estatal no tiene equipo personal y entrenamiento para realizar este tipo de logísticas, quienes pueden realizarlo es Protección Civil Municipal y Cruz Roja delegación de Puebla, esto gracias al entrenamiento que él les ha brindado.

“Te puedo decir que conozco las capacidades de bomberos Puebla y no tienen el equipo para hacer esto, mucho menos, por ejemplo Protección Civil del Estado tampoco tienen el equipo y la capacitación porque los hemos visto en muchos otros lados y sabemos sus carencias y sus deficiencias, entonces parece fácil como se explica, pero se requiere de mucha práctica, de mucha tecnicidad y de mucho equipo para hacer los montajes de las líneas, calcular la comba (forma curvada) que va a resultar de la persona que se cuelgue, la cuerda se va a hacer una comba, por el propio peso, entonces, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta”, aseveró.

Finalmente, dejo en claro que maniobras con helicópteros o hacer descensos tipo rapel, definitivamente no son una posible opción por la inestabilidad del suelo y dijo que, aunque las labores de rescate son una tarea multidisciplinaria, sí son factibles, porque se tienen las capacidades y el equipo para sacar con vida a los animalitos.

Influencer ecuatoriano llega al socavón

El influencer ecuatoriano Jefferson Ortiz, mejor conocido como “Jefferson Rescata” y su esposa Helen, así como el youtuber mexicano La Ranita de Nogales acudieron a Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla, para sumarse al rescate de los perritos Spike y Spay que cayeron el pasado lunes dentro del socavón.

Fue a través de sus redes sociales, donde al filo del mediodía de este jueves, ambos anunciaron que viajarían hasta la localidad poblana para contribuir a la salvación de estos animalitos, ya que, a pesar de que no son expertos, ambos dijeron que podrían contribuir con un granito de arena a través de sus miles y miles de usuarios.

“Queremos ir allá no como autoridades, porque al final nosotros no somos ni autoridades ni nada, pero pues si manejamos una red grande de internet, de seguidores, en donde podemos, de tantas personas que nos siguen, sacar algo positivo”, comentó Jefferson.