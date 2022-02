Hay 11 exmilitares vinculados a masacre LeBarón

Tras la audiencia de vinculación a proceso de Luis Alfonso Q.O. alias el Guacho, se reveló que hay 11 exmilitares vinculados con la masacre de la familia LeBarón, ocurrida en noviembre de 2019, ya que el presunto responsable -como un grupo de excastrenses- se había unido al Nuevo Cártel de Juárez, para cumplir con funciones de pistoleros y de adiestramiento.

Así lo dio a conocer el activista y representante de la familia LeBarón, Adrián LeBarón, quien en días pasado estuvo presente en las audiencias de vinculación a proceso en contra del Guacho, donde se revelaron detalles del ataque armado donde murieron mujeres y niños, quienes pretendían cruzar de Sonora a Chihuahua.

“Es algo importante cómo exmilitares se unieron a los grupos criminales, sabemos que la Parka los entrenaba, que por eso a Luis Alfonso le dicen el Guacho, porque son un grupo de castrenses que se unieron a las filas criminales, todo lo revelaron en la audiencia y por eso es importante que conozcamos todos los detalles en audiencia”, explicó.

Comentó que durante la audiencia se dio a conocer que hay muchos exmilitares que ya están detenidos; por eso al detenido le apodaban de tal forma, porque él salió de las filas del Ejército, lo cual lamentó.

“Estuve en toda la audiencia y está pesado todo lo que hacen, con respecto a cuánto militar hay, el que dijo ‘Quémenla’ (la Parka), él entrenaba militares y después se dedicó a entrenar sicarios, él sí está vinculado a proceso”, fue parte de los avances que se han obtenido en las últimas detenciones de presuntos involucrados en la masacre de la comunidad LeBarón.

“A mí no me la cuenta, que se siga sabiendo lo que pasó en la masacre, no me voy a rajar y voy a seguir adelante, no quiero ser golpeador, sólo quiero dar a conocer todo lo que sucedió el día que murió mi hija y mis familiares”, comentó el activista, al explicar que sigue atendiendo el resto de las audiencias y procesos de investigación.

Es de mencionar que al menos el 98% de los detenidos de lo que se conoce como la masacre de la familia LeBarón han sido apresados en el estado de Chihuahua, principalmente en las zonas colindantes con Nuevo Casas Grandes y Janos, que son los poblados más próximos a la comunidad LaBarón.

