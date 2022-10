Extranjeros ven a México como un país carente de seguridad: "Checo" Pérez

Durante su visita a la Cumbre de Negocios 2022 en Querétaro, el piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez compartió su experiencia de cómo es ser mexicano fuera del país, mencionando la importante responsabilidad de cuidar su imagen así como portar con orgullo la nacionalidad puesto que es el representante de una nación en el mundo del automovilismo.

“Podré estar lejos de México pero cuando compito, no saben como me llena de mucho orgullo el que se escucha el himno, me da orgullo el que las personas sepan que soy mexicano, y no sólo se trata de mostrarlo sino de realmente sentirnos orgullosos, traer la camiseta bien puesta”, dijo.

Comentó, que en lo personal le duele mucho, es que muchos extranjeros ven a México como un país careciente de seguridad, por lo que enfatizó que es obligación responsabilidad de todos trabajar por un México mejor, aseverando que es un gran país lleno de gente trabajadora.

“La verdad a mí me duele mucho como mexicano el tema de la inseguridad, es muy importante trabajar todos, somos un gran país, tenemos la obligación y responsabilidad hablar bien de nuestro país y trabajar por un mejor México, sobre todo ante los problemas que tenemos hoy en día, nuestra obligación es seguir mejorando este que es un país increíble”, mencionó.

Respecto al Gran Premio de México, Checo Pérez mencionó que es increíble la organización para un evento de primer mundo como lo es la Fórmula 1, además aprovechó para agradecer a la fanaticada mexicana que en los últimos años, ha logrado posicionar al GP de México como el mejor evento de la temporada de la máxima categoría del automovilismo.

“Yo en lo personal disfruto mucho la carrera, el GP de México es el mejor de la Fórmula 1, su organización en verdad es de primer mundo, este tipo de eventos nos debe de enorgullecernos que en este y cualquier deporte, podemos competir con cualquier y que podemos competir en cualquier parte del mundo”, aseguró.

Por último, habló sobre su vida empresarial de cara sus próximos años de vida fuera de los emparrillados, asegurado que le gustaría dedicarse al tema inmobiliario pero que no descarta el no dejar de involucrarse con el automovilismo, puesto que es lo que ha vivido toda su vida desde que decidió dedicarse a esto..

“Se que habrá un momento en donde me baje del auto, y no sé, me gusta mucho el tema inmobiliario, quiero aprender de negocios y se que cuando mi ciclo en Fórmula 1 termine empezará otro (...) Yo creo que independientemente si hubiese o no triunfado en la Fórmula 1, me hubieran abierto otra cosa las puertas en otro lugar por lo que he hecho, por eso digo que es importante luchar por tus sueños, él no intentarlo para mi es un fracaso”, finalizó.

