Presenta Samuel García controversia constitucional contra proceso de selección del Fiscal de NL

El gobernador Samuel García, interpuso una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del Congreso del Estado por presuntas irregularidades, en el proceso de selección del Fiscal de Justicia.

El recuso fue interpuesto en la Ciudad de México bajo el argumento de haber detectado presuntas irregularidades inconstitucionalidades en el proceso, en el cual ya se han presentado al menos cuatro amparos por parte de particulares que buscan detener la selección.

“Como titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León acudo, ocurro a promover Controversia Constitucional contra actos del Congreso del Estado de Nuevo León, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 22 de la ley reglamentaria invocada, me permito manifestar lo siguiente”, informó el gobernador Samuel García en su cuenta de Instagram.

El gobernador busca echar abajo el proceso, y entre las probables irregularidades destacan que los diputados y el comité de selección no siguieron los criterios de paridad, pues como finalista quedaron cuatro hombres, de 63 aspirantes que se registraron.

En esa lista de finalistas destaca el ex alcalde de Monterrey y ex candidato a la gubernatura, Adrián de la Garza, y tres abogados más que han trabajado al lado del priista, empero el gobernador Samuel García ha declarado que no desea a su adversario político, al que veta porque dice, se metió contra él y su familia en la campaña, además de que quiere un perfil técnico y no político en la Fiscalía.