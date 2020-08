Barbosa va contra funcionarios que hayan falsificado documentos

PUEBLA. Después de la vinculación a proceso del exdirigente del PAN en Puebla, Jesús Giles Carmona, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, no descartó que avancen más procesos contra exfuncionarios que obtuvieron su título universitario de forma irregular, a través del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP).

El mandatario aseguró que este instituto dependiente del gobierno estatal fue “pervertido” en administraciones anteriores y adelantó que son varios casos que se investigan por irregularidades, aunque evitó dar nombres.

“Yo lo único que he dicho es que quién haya violado la ley que espere una investigación en su contra. En ese caso particular de Giles es el caso de una escuela del estado que pervirtieron, hay muchos casos ahí de gente que obtuvieron sus títulos de manera ilegal, se investigará, yo no me meto en eso, pero tengo información que son varios casos”.

Fue el pasado viernes cuando la FGE obtuvo la vinculación a proceso de Giles Carmona por su probable participación en el delito de uso de documento falso, por lo que también se le impuso la suspensión temporal de su título profesional.