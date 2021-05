“Destapan” propiedades de Alfonso Durazo en Sonora y Arizona

A un día de haber hecho su declaración 3de3, el candidato de Morena al gobierno de Sonora, Alfonso Durazo, se encuentra bajo los reflectores nacionales, pues su nombre está siendo relacionado con la empresa Inmobiliaria Alta Sierra SA de CV, mediante la cual se le atribuyen nueve propiedades en Sonora y Arizona.

Dichos inmuebles suman un valor de 214 millones de pesos y donde Durazo Montaño aparece como administrador y su esposa e hijos como socios.

Felicito esta iniciativa 3 de 3 por la integridad de Sonora. Estos ejercicios son muy importantes, pues obligan a la transparencia y congruencia entre quienes buscamos ocupar un puesto público. 1/2 pic.twitter.com/aX8zQX15pH — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) May 19, 2021

Ante esto, a través de un comunicado, el candidato de Morena aseguró que jamás ha escondido algo sobre su patrimonio ya que se lo ha ganado legítimamente con su trabajo, además de que como funcionario público siempre ha presentado puntualmente las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses.

Jamás he escondido algo sobre mi patrimonio, porque me lo he ganado, legítimamente, con mi trabajo. Como funcionario público federal, he presentado puntualmente mis declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses. @Latinus_us pic.twitter.com/afV8KpZQhK — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) May 21, 2021

“No oculto cosas, en mi declaración especifico claramente la existencia de la empresa Alta Sierra y la participación en ella de mi cónyuge y de mis hijos” indicó.

Alfonso Durazo aseguró que sí participó en la empresa, junto con otros accionistas, pero que actualmente ya no forma parte de ella, al igual que otros socios iniciales.

Asimismo, negó que el valor de los inmuebles sean similar a los indicados en documentos públicos.

Lo anterior después de que en el programa Latinus se diera a conocer que según Alfonso Durazo ha forjado su dinero como funcionario público, pero que nueve propiedades han sido mantenidas al margen de sus declaraciones.

Indican que según con lo observado en las actas disponibles en el Registro Público de Comercio Inmobiliaria Alta Sierra SA de CV , la esposa y dos hijos de Durazo Montaño son accionistas de la empresa y esta ha comprado varios inmuebles.

Destaca un rancho llamado el Alamito, ubicado en Agua Prieta, Sonora, a menos de 10 kilómetros con Douglas, Arizona, donde la empresa pagó 1 millón de pesos por el predio en el 2012 y hoy su valor de mercado ronda en los 55 millones de pesos.

También señalan una casa frente al Mar de Cortés en Bahía de Kino con valor actual de 10 millones de pesos, supuestamente comprada al hijo del narcotraficante Amado Carillo Fuentes, el Señor de los Cielos.

Además de la adquisición, en 2015, de una casa ubicada en el residencial Tierra Serena, en Pima, Tucson, Arizona. Propiedad de 283 metros cuadrados, valuada en 347 mil dólares, equivalentes a 7 millones de pesos.

De igual forma se señalan varias propiedades comerciales en Hermosillo relacionadas con la empresa y la familia Durazo.