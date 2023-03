César Duarte cambia de abogado como estrategia para lograr libertad condicional

Hace un par de días el exgobernador César Horacio Duarte cambió de abogado defensor con el objetivo de mejorar la estrategia jurídica y poder hacer un cambio en la medida cautelar para que pueda continuar con su proceso penal en libertad condicional, que es una de las prioridades que le ha planteado al nuevo cliente del abogado penalista Héctor Villasana.

“Vamos a poner todo el empeño en llevar una defensa adecuada de Duarte, hacer lo que hemos estado haciendo durante estos cinco años, que es ejercitar las acciones legales y hacer todo lo posible para que esté en libertad, ha surgido muchos argumentos, muchas determinaciones que favorecen para que, no solamente lleve su proceso en libertad, sino que además, ¿por qué no?, se sobresea la causa penal que está integrada en su contra”, dijo el nuevo abogado que se integra a la defensa del exgobernador.

También te puede interesar: Detienen a exfiscal de Chihuahua por presunta tortura a colaboradores de Cesar Duarte

De acuerdo a lo que plantea el abogado Héctor Villasana, es que César Horacio tenga la libertad condicional como primera estrategia, posteriormente buscarán la forma en que la causa penal “sobresea”, es decir, que quede sin efectos, porque aseguran que no hay delito y que han podido recuperar todo lo indispensable para demostrarlo.

Entre los puntos a favor que ven a su nuevo cliente, es que ya se excedió la prisión preventiva por más de dos años consecutivos, ya que la ley incluso no lo permite, es decir que en un periodo menor de dos años, la Fiscalía General del Estado tuvo que demostrar y comprobar el delito y el juez tuvo que haber dictado sentencia, pero que no sucedió en casi tres años que lleva detenido por el presunto desvío de 96 millones de pesos.

“El tema de casi tres años en prisión preventiva está excedido, porque estuvo detenido con motivo de este proceso en Florida y se le debe de computar como prisión preventiva, entonces ese sería un primer argumento para modificación de la medida cautelar y luego, un segundo plano, pues también es un tema médico, porque ya hay complicaciones a la salud. En la última audiencia se desahogó la declaración del cardiólogo, de un terapeuta del tema de su columna y se está afectando su salud” señaló.

Mencionó también que las circunstancias de los Ceresos se está viendo la condición en las que se encuentran, por lo que considera una circunstancia complicada y eso también a él lo expone a un riesgo innecesario por su condición de exfuncionario público de su primer nivel como fue ser gobernador del estado.

Las pruebas de la defensa

Dijo que en esta próxima audiencia que se celebra el 3 de abril se puede presentar el cambio de la medida cautelar con muchas pruebas que además han estado recopilando en torno a demostrar que se prestaron los servicios y los apoyos que la fiscalía dice que no se prestaron y que se simularon. Por el contrario, fueron entregados y ya cuentan con la justificación en la mayoría de ellos.

El abogado Héctor Villasana a lo largo de los años ha sido abogado de varios exfuncionarios, quienes con el paso de los meses o años, lograron obtener su libertad condicional tras diferentes estrategias jurídicas y en esta ocasión “releva” al abogado Reydezel Sáenz, quien se encontraba en el cuerpo de la defensa junto con Juan Carlos Mendoza y el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana.

Justicia Federación y Chihuahua se disputan al exfiscal del caso Duarte

Aprovechó para explicar que otro de los puntos que podrían beneficiar a la estrategia de la defensa es el argumento que surgió en el proceso de Rosario Robles, donde se definió que primero se debe instaurar un procedimiento administrativo antes de una causa penal, que es un proceso que no se aplicó en contra del exgobernador.

“Con Rosario Robles dejó muy claro que a raíz de la reforma constitucional en materia de Anticorrupción se estableció que los funcionarios públicos antes de ser sujetos de cualquier responsabilidad penal, tiene que agotarse la vía administrativa, entonces en el caso de licenciado Duarte, no se hizo ninguno, éste se fue por la vía penal inmediatamente cuando algunas de las de los hechos pudieran ser materias administrativa no penal, porque incluso pues él no estaba, él era gobernador del estado, pero quien tenía bajo su responsabilidad los recursos era el secretario de Hacienda”, abundó.

Héctor Villasana explica que aunque la investigación es de varios años atrás, la misma no caduca, ya que la carpeta ya se encuentra vinculada a proceso, por lo cual la acusación no prescribe ni caduca, y la única posibilidad es el “sobreseimiento” porque demostraran que no hay delito o bien porque se siguió la vía penal antes de la vía administrativa.

Buscan desestimar delito de desvío de recursos

Sobre el caso de los 96 millones de pesos, que eran para productores, aseguró que la Fiscalía General del Estado ha referido que han entrevistado a productores y que ellos dicen que no recibieron el apoyo, cuando sí lo recibieron, “pero las obtuvieron a través de engaños y de presión hacia el productor, o sea, va a la fiscalía a Balleza, Valle de Zaragoza, a todos los predios y entrevista con los productores y los amenazan, oiga usted aquí recibió un apoyo, si usted dice que sí, lo recibió se va a ir a la cárcel como los a Duarte y como Lagarreta y como todos entonces todos dicen que no”.

El abogado dijo que se han dado a la tarea de entrevistar a gran número de productores y nos han referido esa información, se está documentando para en su momento exhibirla ante el juez de Control, entonces aseguró que en esta audiencia intermedia van a acreditar que han variado las condiciones.

Este lunes 3 de abril se llevará a cabo la audiencia intermedia en contra de César Horacio, la cita en el Poder Judicial es a las 9:30 de la mañana y esta etapa del proceso es el inicio para que se lleve a cabo una sentencia condenatoria en contra del exgobernador, si así lo considera el juez, pero también será la primera audiencia con los cambios que se hicieron en el cuerpo de la defensa.

Publicado en El Heraldo de Chihuahua