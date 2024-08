Zapateros de San Francisco del Rincón alzan nuevamente la voz

San Francisco del Rincón, Gto.- Por segunda ocasión, los empresarios zapateros de San Francisco del Rincón, se manifestaron y alzaron la voz solicitando apoyo del gobierno para continuar manteniendo las fuentes de empleo y evitar que el calzado de procedencia asiática gane terreno en el gremio. Esta vez, fabricantes de calzado de León, se unieron a la protesta.

Policiaca Bloquean zapateros la carretera León - San Francisco del Rincón

Lo anterior, derivado de los decomisos que realizó la Fiscalía General de la República el pasado miércoles 17 de julio y qué terminó en trifulca y una agresión a los agentes federales. En protesta, el viernes 19 de julio bloquearon el Eco Bulevar León-San Francisco del Rincón, para manifestarse por ello.

No hay mano de obra

Francisco García, empresario zapatero francorrinconense precisó que lo único que exigen es piso parejo para trabajar, pues debido a la falta de trabajo, la mano de obra calificada en el sector calzado ahora se está empleando en la manufactura automotriz.

Queremos trabajar igual, ojalá que hubiera un balance piso parejo, ellos los fabricantes chinos, no pagan impuestos, no pagan seguro y además su gobierno les da el 16% por vender zapato, aquí no nos dan nada aquí nos exigen el seguro, impuestos y todo, declaró.

El empresario, agregó que debido a la falta de pedidos, el trabajo se han visto en la necesidad de despedir a sus empleados, muchos de ellos son trabajadores certificados en el ramo del calzado.

“Y lo que está pasando es que ahora, al no haber trabajo en el zapato, están buscando el sustento en las empresas, también chinas, de la industria automotriz y no podemos detenerlos porque no tenemos dinero para seguir manteniendo la fuente de empleo”. Finalizó.

Un mitin después de la marcha

Esta manifestación inició con un mitin en la Plaza Principal del municipio de San Francisco del Rincón, luego de que los líderes hicieron uso del micrófono, los empresarios, así como sus obreros, acompañados de sus familiares, marcharon por algunas calles del primer cuadro de la ciudad.

El contingente recorrió la calle Benito Juárez, Pascual Aceves Barajas; Concepción; Manuel Doblado y posteriormente Benito Juárez nuevamente en donde concluyó la manifestación.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local Nike y Adidas solicitaron a la FGR catear fábricas de los Pueblos del Rincón, en Guanajuato: Ramón Alfaro

Además, los empresarios informaron que están organizando una próxima manifestación que realizarán en la ciudad de León, por lo que además de convocar a los fabricantes de calzado, piden que se una todo el gremio, es decir curtidores, peleteros, fabricantes de suelas, etc.