Vinculan a proceso presunto autor intelectual de la desaparición de dos hombres en Celaya

Celaya, Gto.- Rigo Zayeth “N”, el objetivo prioritario detenido por la Fiscalía General del Estado, ha sido vinculado a proceso y permanece en prisión, acusado de pagar y ordenar la desaparición de dos hombres en Celaya en enero de 2019, víctimas que hasta la fecha no han sido localizadas.

La Ley estable que incurre en el delito de Desaparición Cometida por Particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima, su suerte o paradero, y está vigente en tanto no se hayan determinado o sus restos de los no localizados no hayan sido localizados y plenamente identificados.

Rigo Zayeth “N” ha sido imputado y vinculado a proceso en su calidad de instigador por este delito en agravio de Juan alias “El Jaguar” de 37 y Bryan “N” de 23 años, y por los próximos cuatro meses será sujeto de una exhaustiva investigación quedando a disposición de las autoridades en prisión, de manera cautelar, por mandato jurisdiccional.

HECHOS

El último día de enero de 2019, la Fiscalía General de Justicia tuvo conocimiento de la no localización de Bryan “N” de 23 años, quien desde principios del mes visitó a sus familiares y les dijo que vivía con un amigo de apodo “El Jaguar”, en su casa o anexo. El último día que familiares tuvieron contacto con Bryan fue por una llamada y dijo que se dirigía a unas bodegas localizadas entre la comunidad La Concha y San Juan de la Vega.

Ese día quedó de verse con su amigo con quien vivía. Desde esa fecha ya no supieron su paradero y el 29 de enero la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por su no localización.

En relación a Juan “N” alias “El Jaguar”, tenía un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Arboledas de esta ciudad, el cual cerró derivado de haber sido golpeado y privado de su libertad un año antes. La madrugada del jueves 24 de enero de 2019 fue la última vez que sus familiares tuvieron contacto con él y al buscarlo en su domicilio les dijeron que no lo veían desde días antes.

La Fiscalía pudo establecer que el 05 de enero de 2019, en una reunión del hoy imputado Rigo Zayeth “N”, con varios sujetos, les ofreció una alta suma de dinero por la “desaparición” de los ofendidos, porque ambos contaban con información “importante”, lo cual se planeó ese mismo día.

En los hechos, materializaron la acción el día 23 de enero de 2019, en horas de la noche, al citar a Juan “N” y Bryan “N” al interior de una finca localizada en la comunidad Sauz de Villaseñor y al discutir, los ofendidos intentaron salir del lugar, lo cual no se los permitieron golpeándolos y desconociendo desde ese momento su paradero.