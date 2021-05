[VIDEO] Marchan y exigen justicia para Brandon

León, Gto.- Ante el silencio de las autoridades en la investigación de la muerte de Brandon Velázquez, familiares, amigos y alumnos de su academia de baile, realizaron una marcha pacífica este miércoles que partió desde la colonia Andrade y terminó en la Presidencia Municipal.

Alrededor de 200 personas, vestidas de negro y con pancartas, recorrieron la avenida Las Américas, llegaron al Arco de la Calzada y después tomaron la calle Francisco I. Madero.

Un minuto de silencio

Al llegar al bar Étnico, donde se le vio por última vez a Brandon, el contingente se detuvo, guardaron un minuto de silencio y escucharon su canción favorita.

Miguel Velázquez, padre de Brandon, informó que ya tienen ubicado el taxi que abordó y el conductor del mismo, ya fue a presentar su declaración, sin embargo, reprochó que los avances en la investigación, por parte de las autoridades ministeriales es lento.

“Se denunció la desaparición, les dimos datos del vehículo, reconocimos el cuerpo y nos lo entregaron a las tres de la mañana del sábado, me siento destrozado como padre, no quiero que otra familia pase por los mismo, quiero que atrapen esa mafia porque a mi hijo ahí lo fueron a tirar, no sé si le paso la dosis, si lo golpeo, si él se defendió, no encontramos sus pertenencias”. Expresó con la voz entrecortada el padre de Brandon.

Emprendedor y soñador

Brandon Alonso Velázquez Vilches, tenía 24 años, era alegre, entusiasta y enérgico, fue estudiante del Instituto Lux y hace tres años fundó su escuela de baile “Dilo bailando”. A raíz de la pandemia, inauguró su negocio taquería “Tacovid”. Este próximo lunes, abrirían otra academia pero ya no fue posible.

La madrugada del viernes, a las 02:30 horas de la madrugada, salió del bar Étnico, en la calle Madero, abordó un taxi con el número LE-2359, llamó a su casa avisando que iba para allá pero nunca llegó.

“Él no era irresponsable, avisaba donde estaba, no sabemos nada de su muerte, no hay nada concreto en la investigación, queremos justicia porque hay muchos padre y madres pasando por el mismo dolor de hijos asesinados, robados y drogados”.

Las pancartas que llevaban en sus manos los participantes en el contingente decían “Justicia para Brandon”, “Soy la voz de Brandon”, “Gritamos por los que ya no tienen voz”. Y “1,2,3,4,3,5,6,7, la justicia no se siente”.

Los hechos

Dos horas después de la desaparición del joven, autoridades reportaron un percance vial, con una persona atropellada y fallecida, sobre la carretera León-Silao, a la altura de la comunidad Los López. El sábado, su hermana confirmó que se trataba de Brandon.

Hasta ahora la Fiscalía General del Estado, no ha brindado ninguna información sobre el hecho.

“El caso se está investigando, pero no sabemos qué unidad está a cargo de la carpeta”, indicó el vocero de la Fiscalía en León.